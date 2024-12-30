Stablecoin arzı tarihi zirvede: 200 milyar doları aştı

30 Aralık 2024 10:39 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:40

Kripto dünyasının güvenli limanı stablecoinlerin toplam arzı, 200 milyar doları geçerek yeni bir dönüm noktası oluşturdu. Tether (USDT) liderliğinde rekor kıran sabit koinler, hem DeFi uygulamalarında hem de küresel ekonomik belirsizliklerde yatırımcıların ilk tercihi oldu.

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Kripto para ekosisteminde önemli bir dönüm noktası daha geride bırakıldı. Stablecoin arzı, 200 milyar doları aşarak tarihi bir rekor kırdı. Artemis Terminal’in yayımladığı verilere göre, sektördeki en büyük sabit kripto paraların toplam arzı, piyasanın büyüklüğünü ve yatırımcıların sabit koinlere olan ilgisini gözler önüne seriyor.

ARTEMİS VERİLERİYLE STABLECOİN ARZI

Kripto para piyasasında istikrar arayışının önemli temsilcisi olan stablecoinlerin lideri, 142,9 milyar dolarlık arzla Tether (USDT) oldu. Tether’i 42,3 milyar dolarla USD Coin (USDC) takip ederken, USDe 6 milyar dolar, DAI 4,5 milyar dolar, FDUSD 1,9 milyar dolar ve USDS 1,2 milyar dolarlık arz​ miktarlarına ulaştı.

Bu yükseliş, stablecoinlerin yalnızca kripto dünyasında değil, geleneksel finans dünyasında da dikkat çeken bir araç haline geldiğini ortaya koyuyor.

STABLECOİN NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Stablecoinler, fiyatlarını genellikle ABD doları gibi bir itibari para birimine sabitleyerek kripto para piyasasındaki volatiliteyi azaltmayı hedefleyen dijital varlıklardır. Bu özellikleriyle, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için güvenli bir liman işlevi görürler. Ayrıca, sınır ötesi ödeme sistemleri ve merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamaları gibi alanlarda kullanılmaları, stablecoinlerin önemini daha da artırıyor.

REKOR ARZIN ARKASINDAKİ DİNAMİKLER

Stablecoin arzındaki bu tarihi rekor, birkaç faktöre bağlanıyor:

DeFi Uygulamalarının Yükselişi

Merkezi olmayan finans protokollerinin büyümesi, stablecoinlere olan talebi artıran en önemli unsurlardan biri. DeFi platformlarında kilitlenen toplam değer (TVL) giderek artarken, kullanıcılar işlemlerinde volatilite riskini minimize etmek için stablecoin kullanmayı tercih ediyor. Kurumsal Yatırımcıların İlgisi

Stablecoinlerin şeffaflık, güvenilirlik ve hızlı işlem avantajları, kurumsal yatırımcıların bu varlıklara yönelmesini sağladı. Özellikle USDT ve USDC gibi büyük oyuncular, şirketlerin dijital varlıklarını yönetmek için tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor. Küresel Ekonomik Belirsizlikler

Küresel piyasalarda artan ekonomik belirsizlikler, stablecoinlerin dijital güvenli liman olarak görülmesine yol açtı. Yatırımcılar, dalgalanan kripto varlıkların yerine değerini koruyan sabit koinlere yöneldi.

STABLECOİNLER GELECEKTE NEREYE GİDİYOR?

Uzmanlar, stablecoinlerin yalnızca kripto piyasasında değil, dijital finans ekosisteminin geneline yayılacağını öngörüyor. Stablecoinlerin merkezi olmayan uygulamalardan uluslararası ticarete kadar geniş bir kullanım alanına sahip olması, bu varlıkların büyümesini destekleyen en büyük faktörlerden biri olarak görülüyor.

Regülasyonların stablecoin piyasasına olan etkisi ise sektörde dikkatle takip edilen konular arasında. ABD ve Avrupa gibi büyük ekonomik bölgelerde, stablecoinler için daha sıkı düzenlemeler getirilmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerin, piyasanın büyümesini hızlandırıcı ya da yavaşlatıcı etkiler doğurabileceği öngörülüyor.