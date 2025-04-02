Staj ve çıraklık mağdurları dikkat! Eşitlik düzenlemesi sinyali geldi: İsa Karakaş açıkladı

Staj sigortası, sadece iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında olduğu için emekliliğe hiçbir katkı sağlamıyor. Türkiye'de bazı meslek gruplarının staj sürelerinin emekliliğe dahil edilmesine rağmen, sanayide çalışan çırak ve stajyerler bu haktan mahrum. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu durumun Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade ederek önemli açıklamalarda bulundu. İşte sanayide çalışan stajyerlerin emeklilik hakları için düzenleme sinyali.

Masabaşı staj yapan meslek gruplarına emeklilik için borçlanma hakkı tanınırken sanayide çalışan çırak ve stajyerler bu hakka uygulanmıyor. İsa Karakaş, durumun erken emeklilik konusunda büyük bir adaletsizlik oluşturduğunu ifade ederek hükümetten, sanayide çalışan stajyerler için emeklilik haklarının tanınması adına çağrıda bulundu.

SANAYİDE STAJ YAPANLAR MAĞDUR

Türkiye Gazetesi köşe yazısında konuya yer veren İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Türkiye’de staj ve çıraklık, gençlerin mesleki deneyim kazanması açısından büyük önem taşıyor. Ancak uygulamada, masabaşı staj yapan meslek gruplarına emeklilik için borçlanma hakkı tanınırken, sanayide ağır işlerde çalışan çırak ve stajyerler bu haktan mahrum. Bu eşitsizlik, erken emeklilik konusunda büyük bir adaletsizliğe yol açıyor.

MASABAŞI STAJ BORÇLANILABİLİYOR SANAYİ STAJI SAYILMIYOR

Avukatlık stajı gibi bazı meslek gruplarında staj süreleri borçlanılarak emeklilik hesabına dahil ediliyor. Avukatlar, bir yıllık staj süresini borçlanarak erken emeklilik avantajı elde edebiliyor. Benzer şekilde, doktorlar da uzmanlık ve doktora süreçlerinde geçen süreleri borçlanabiliyor.

Buna karşın, sanayi stajında çalışan gençler ağır işlerde emek harcasa da bu süreler emeklilik hesaplarına dahil edilmiyor. Staj sigortası, sadece iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında olduğu için emekliliğe hiçbir katkı sağlamıyor.

SANAYİDE ÇALIŞAN STAJYERLER VE ÇIRAKLAR İÇİN ÇÖZÜM

Stajyer ve çırakların emeklilik haklarının tanınması için iki temel çözüm önerisi gündemde:

Staj ve çıraklık başlangıcının sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmesi.

Staj ve çıraklık sürelerine borçlanma hakkı tanınması.

HÜKÜMETTEN DÜZENLEME BEKLENİYOR

Sanayi stajyerleri ve çıraklar, emeklilik hakları için uzun süredir mücadele ediyor. Avukat ve doktor stajyerlere verilen borçlanma hakkının sanayi stajyerlerine de tanınması gerek. Adil bir düzenleme yapılmazsa bu mağduriyet büyümeye devam edecek. Hükümetin bir an önce bu konuda adım atması ve sanayide çalışan stajyerleri de kapsayan bir yasal düzenleme yapması bekleniyor. Eşitlik sağlanmadığı sürece, sanayi çırakları ve stajyerleri büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalmaya devam edecek."