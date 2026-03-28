Staj ve çıraklık sigortası için kritik süreç! Murat Bal gelen sinyaller hakkında bilgi verdi

Mart 28, 2026 14:49
Staj ve çıraklık mağdurları

Staj ve çıraklık sistemindeki yapısal sorunlar için çözüm beklenmeye devam ediyor. Fiilen çalışmasına rağmen emeklilik primleri ödenmeyen staj ve çıraklar için gündemde hangi konular var? 

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, katıldığı televizyon programında staj ve çıraklık sigortası mağduriyetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bal, hem mağdur sayısındaki belirsizliklere hem de mevcut sistemdeki hak kayıplarına dikkat çekerek, konunun siyasi ve hukuki boyutlarını detaylı şekilde ele aldı.
 

staj ve çıraklık mağdurları

Bal, staj ve çıraklık mağdurlarının sayısına ilişkin net bir veri olmadığını vurgulayarak "Staj mağdurları vardı. Bir ara 300.000 kişi deniyordu. Bir ara 250.000 kişi deniyordu. Bir ara 350.000 kişi deniyor. Yani o bile sayı olarak tam net değil. 333.000 sayısı AK Parti'de bir komisyon üyesi tarafından verildi. 
 

Stajyer ve çırakları

Stajyer ve çırakların fiilen çalıştığını belirten Bal, "iş akdi yok" söylemine sert çıktı. "İş akdi nedir iş kanunlarımıza göre? Çalışanın siz eğer çalışan olarak kendi emeğinizi hasret etmeyi taahhüt ediyorsanız, işveren de diğer tarafta maaş ödemeyi taahhüt ediyorsa iş akdi oluşmuştur" dedi.
 

normal işçi

YAPISAL SORUN VAR

Bal, stajyerlerin sadece eğitim amaçlı değil, normal işçi gibi çalıştırıldığını savunarak bu durumun geçmişten bugüne değişmediğini ifade ederek sistemin yapısal bir sorun içerdiğini belirtti.
 

Çıraklık sisteminde yaşanan iş kazaları

YAŞANAN ACI OLAYI HATIRLATTI

Bal,"14 yaşında 40 dakika pres makinesinin altında kafası sıkışıyor, 7 günlük yoğun bakım sürecinden sonra vefat etmiş ve hiçbir sosyal hakkı yok" diyerek çıraklık sisteminde yaşanan iş kazalarına ve sosyal güvencelerin yetersizliğine dikkat çekti.
 

staj ve çıraklar için sadece kısa vade sigorta primi

Uzman isim, staj ve çıraklar için sadece kısa vade sigorta primi ödendiğini emeklilikle alakalı primlerin ödenmediğini belirtti.
 

Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi

Bal, Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin konuya yaklaşımını özellikle önemli bulduğunu belirterek "Sayın Devlet Bahçeli gerçekten bunu defalarca dile getirdi. Önümüzdeki dönemde gündeme alınacağının sinyallerini verdi" dedi.
 

