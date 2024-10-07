Staj ve çıraklık yasası bekleyenlere yeşil ışık! Doğum borçlanması ile EYT'den erken emeklilik

07 Ekim 2024 15:17 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 16:14

Staj mağdurları için EYT ile erken emekli olma fırsatı doğdu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, staj ve çıraklık yasası bekleyenlere müjdeyi verdi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, staj ve çıraklık dönemlerinde kısa süreli sigorta girişlerini kullanarak emeklilik haklarından yararlanamazken yeni gelişme umut oldu. İşte staj ve çıraklık mağdurlarını ilgilendiren gelişme.

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Staj ve çıraklıkta doğum kriteri yasayı bekleyenlere umut olacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için o detayı paylaştı. Staj mağdurları için EYT​ ile erken emekli olma fırsatı doğdu. Yıllardır hak kaybına uğradıklarını belirterek çözüm arayışlarını sürdüren staj ve çıraklık mağdurlarına EYT ile erken emeklilik formülü.

STAJ VE ÇIRAKLIKTA DOĞUM KRİTERİ

EYT sonrası gündemden düşmeyen staj ve çıraklık ile ilgili düzenleme yeniden gündemde. Staj mağdurları için EYT ile erken emekli olma fırsatını SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, staj ve çıraklık dönemlerinde kısa süreli sigorta girişlerini kullanarak emeklilik haklarından yararlanamıyordu. Bu nedenle de birçok kişi EYT ile bile emekli olamadı.

Staj başlangıcı, tüm kollara tabi sigorta başlangıcınve doğum yapılan tarihler baz alınarak doğum borçlanması​ ile EYT'li olma imkanı için Erdursun staj ve çıraklık yasası bekleyenlere açıklamayı yaptı;

DOĞUM BORÇLANMASI İLE EYT'Lİ OLABİLİRSİNİZ

“8 Eylül 1999 öncesinde staj ve çıraklık başlangıcı olanların işe başlama tarihi emeklilik için işe başlama olarak kabul edilmez ancak staj başlangıcı sonrası doğum yapan kadınlar doğum borçlanması hakkından yararlanarak işe başlama tarihilerini geriye çekebilir.

1.8.1994'de staj başlangıcı olan 1.8.2000'de sigortalı olan 1.9.1999'da çocuk dünyaya getiren bir kadın 1.9.1999-1.8.2000 tarihleri arasını borçlanabilir. 1.8.2000 işe başlama tarihi 1.9.999'a kadar geri çekilir ve EYT'li olabilir.

1.4.1996 staj başlangıcı olan 1.9.2002'de tüm kollara tabi sigortalı olan 1.8.2000'de doğum yapan kadın 720 gün doğum borçlanması yapabilir. Bu durumda 1.9.2002 işe başlama tarihi 720 gün öne çekilir, ilk işe başlama tarihi 1.9.2000 yılı olur, bu durumda işe başlama tarihini geriye çeker ancak EYT'li olamaz."