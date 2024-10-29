Starbucks binlerce kişiyi işten kovmakla tehdit etti

29 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:07

Dünyanın en ünlü kahve zinciri Starbucks çalışanlarına uyarıda bulundu. Şirket, Ocak ayından itibaren yeni düzenlemeye gideceğini duyurarak ofis politikasıyla ilgili çalışanlara e-posta attı. Starbucks'ın yönetimindeki değişiklik sıkılaşmayı beraberinde getirdiği düşünülüyor.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks​, ofis​ çalışanlarına ciddi bir uyarıda bulundu. Haftada üç gün ofiste çalışmayan personelin işten çıkarılabileceği açıklandı. Şirket, Ocak ayından itibaren başlatacağı bu yeni düzenlemeyle çalışanlarının ofise geri dönüşünü standart bir süreçle sağlamayı planlıyor.

TEHDİT MAİLİ ATILDI

Bloomberg News’in ele geçirdiği bilgilere göre, Starbucks’ın şirket içi birimlerinden birine gönderilen bir e-posta ile, “Ofis politikasına uymayanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak, bu işlem işten çıkarılmaya kadar gidebilir” denildi.

Bu karar, Starbucks CEO'su Brian Niccol'un göreve gelmesinin üzerinden daha iki ay geçmeden, ofise dönüş politikasında sıkılaştırmaya gidildiğini gösteriyor. Niccol, çalışanlara geçen ay yaptığı açıklamada, işlerini yapmaları için gerekli her yerden çalışabileceklerini söylemişti; ancak çoğu zaman bunun ofis ortamında daha verimli olduğunu düşündüğünü de eklemişti.

Starbucks, hibrit çalışma politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını, yalnızca tatil, hastalık izni ve iş seyahatlerinin bu hesaplamaya dahil edilmediğini belirtti. Çalışanlar, fiziksel ya da zihinsel engel durumlarında özel bir muafiyet talebinde bulunabilecekler. Bu politika, Starbucks’ın 3.500 kadar merkez çalışanını kapsarken, çoğu çalışan​ ise mağazalarda görev yapmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, “Liderlerimizin, ekiplerinin mevcut hibrit çalışma politikasına uyum sağlamaları konusunda destek olmaya devam ediyoruz” ifadesine yer verildi.

YENİDEN OFİSTEN ÇALIŞMA DÖNEMİ

Starbucks’ın bu kararı, küresel çapta büyük firmaların çalışanlarını yeniden ofise döndürme çabasındaki yeni bir adım olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay, Amazon’un CEO’su Andy Jassy, çalışanlarına Ocak ayından itibaren haftanın beş günü ofise gelmeleri gerektiğini belirten bir not göndermişti. Amazon, şu an birçok çalışanına haftada iki gün evden çalışma imkânı tanıyor.