Starbucks'ta boykot sonrası sarsıntı sürüyor: CEO Narasimhan görevini bıraktı

13 Ağustos 2024 18:25 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 18:26

Uber CEO'su, Elon Musk'ın büyük hevesli olduğu Robotaxi planını eleştirdi: "Bu iş tutmaz"

Uber CEO'su, Elon Musk'ın büyük hevesli olduğu Robotaxi planını eleştirdi: "Bu iş tutmaz"

Starbucks'ta İsrail'e destek verdiği iddiasıyla başlayan boykot sonrası düşüş sürüyor. İki çeyrektir durdurulamayan düşüş sonrası CEO Laxman Narasimhan görevini bıraktı..

Starbucks'tan yapılan açıklamada, Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

YENİ CEO BELLİ OLDU

Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilen açıklamada, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin söz konusu tarihe kadar geçici CEO olarak görev yapacağı aktarıldı.

BOYKOT OLUMSUZ ETKİLEDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.