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Ekonomi
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 | Banu İriç

Starbucks'ta soğuma sürüyor! Kahve devinin tadı kaçtı

Starbucks yapılan boykotlar neticesinde küresel çapta erimeyi sürdürüyor. Üçüncü çeyrek verileri kahve devi yönetiminin yüzünü güldürmedi.

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Starbucks'ta soğuma sürüyor! Kahve devinin tadı kaçtı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 00:40

merkezli kahve zinciri satışlarda kötü sonuçları görmeye devam ediyor. 2025 mali yılının üçüncü çeyreğine dair finansal verilere göre küresel satışlar yüzde 2 daha düştü.

Starbucks'ta soğuma sürüyor! Kahve devinin tadı kaçtı

ÇİN'DE SATIŞLAR ARTTI

Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD'de de yüzde 2'şer azalış kaydetti.

Starbucks'ın uluslararası karşılaştırılabilir mağaza satışları ise yatay seyrederken, 'deki satışları yüzde 2 arttı.

Kahve zincirinin geliri, 29 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artışla 9,5 milyar dolara yükseldi.

Starbucks'ta soğuma sürüyor! Kahve devinin tadı kaçtı

Şirketin karı ise aynı dönemde yüzde 47,1 azalışla 558,3 milyon dolara geriledi.

Kahve zincirinin hisse başına karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,3 azalarak 49 sente indi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks, küresel satışlarında art arda altıncı çeyrekte düşüş bildirdi. ​​​​​​

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ETİKETLER
#çin
#satış
#Starbucks
#finansal sonuçlar
#Abd
#Kuzey Amerika
#Kahve Endüstrisi
#Ekonomi
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