Steam kapanıyor mu, Türkiye’de erişim engeli mi gelecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni düzenleme

Oyunların satışının yapıldığı ve dijital mağazalar aracılığıyla oyun severlere sunulduğu mağazalar, oyun dağıtıcı olarak ifade ediliyor. Türkiye’de günlük erişimi en yüksek olan oyun dağıtıcılarının başında gelen Steam, Counter Strike, Dota, PUBG gibi online (çevrimiçi) oyunlarla milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oyun geliştiricileri ve yayıncıları için yeni bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Çalışmaya göre özellikle oyun dağıtıcılarının yaş kriterlerine göre derecelendirme yapması zorunluluk haline getirilirken bu şartları sağlamayan oyunların Türkiye’de piyasaya sunulmasına izin verilmeyecek. Yeni düzenlemenin yankıları sosyal medyada gündem olurken detaylar belli oldu. Peki Steam Türkiye’de kapanacak mı, hangi oyun dağıtıcıları etkilenecek? İşte, konuyla ilgili çalışma…

TÜRKİYE’DE STEAM KAPANIYOR MU?

Türkiye’de dijital oyun dünyasını sil baştan değiştirecek yeni bir düzenleme için harekete geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’de temsilci atamayan oyun dağıtıcılarına para cezası, bant daraltma (yavaşlatma) ve erişim engeli gibi yasaklar getirebileceği bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Bu şartları yerine getirmeyen oyun dağıtıcılarına (dijital mağazalara) ceza verilebilecek. Türkiye’de temsilciliği bulunmayan Steam’de kapanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek. Henüz çalışma taslak halinde yer alırken kısa süre içerisinde detayların belli olması bekleniyor.

HANGİ OYUN PLATFORMLARI ETKİLENEBİLİR?

Türkiye serverları üzerinden her gün milyonlarca kullanıcıya ulaşan tüm oyun dağıtıcıları bu düzenlemeden etkilenebilir. Steam başta olmak üzere Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store ve Nintendo eShop gibi dünyanın en değerli dijital oyun mağazalarının, Türkiye’de oyun dağıtımı yapabilmeleri için şartları sağlaması gerekecek.

Taslak çalışmaya göre oyun geliştiricileri ve yayıncıları “oyun sağlayacağı” olarak tanımlanırken yaş kriterlerine göre oyunları derecelendirmesi, Türkiye’de resmi olarak bir ofis açması veya bir temsilci görevlendirmesi zorunlu olacak.

TÜKETİCİ HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ ENGELLENECEK

Son dönemlerde online oyunlar üzerinden çok fazla sayıda dolandırıcılık ihbarı gelirken Türkiye, pazarında faaliyet gösteren ve günlük erişimi yüksek olan tüm dijital oyun mağazaları, dolaylı da olsa bu dolandırıcılık yöntemine aracı oluyor. Oyun içi dolandırıcılık veya tüketici hakları ihlallerinde Türk makamlarının doğrudan muhatap bulabilmesi ve zararlı görülen içeriklerin kaldırılması için düzenlemeler için kanun teklifi hazırlanıyor.

