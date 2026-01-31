Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Steam kapanıyor mu, Türkiye’de erişim engeli mi gelecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni düzenleme

Özellikle geçtiğimiz dönemlerde bazı sosyal medya platformları Türkiye’de resmi temsilci bulundurma şartını yerine getirmediği için kapanma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dijital oyun mağazalarını doğrudan etkileyecek yeni bir yönetmelik taslağı üzerinde çalışılıyor. Steam’in yanı sıra Xbox Store, Nintendo eShop, Epic Games, PlayStation Store gibi dijital oyun mağazaları bu düzenlemeyle birlikte denetim altına alınacak. Türkiye pazarında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcıya hizmet veren “oyun dağıtıcıları” kurallara uymadığı takdirde bant daraltma, para cezası ve erişim engeli cezası alabilecek. Sosyal medyada yeni düzenleme çok tartışılırken “Türkiye’de Steam kapanıyor mu” sorusu gündeme geldi. İşte, yeni düzenlemenin detayları…

Steam kapanıyor mu, Türkiye’de erişim engeli mi gelecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni düzenleme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 14:29

Oyunların satışının yapıldığı ve dijital mağazalar aracılığıyla oyun severlere sunulduğu mağazalar, oyun dağıtıcı olarak ifade ediliyor. Türkiye’de günlük erişimi en yüksek olan oyun dağıtıcılarının başında gelen Steam, Counter Strike, Dota, PUBG gibi online (çevrimiçi) oyunlarla milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oyun geliştiricileri ve yayıncıları için yeni bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Çalışmaya göre özellikle oyun dağıtıcılarının yaş kriterlerine göre derecelendirme yapması zorunluluk haline getirilirken bu şartları sağlamayan oyunların Türkiye’de piyasaya sunulmasına izin verilmeyecek. Yeni düzenlemenin yankıları sosyal medyada gündem olurken detaylar belli oldu. Peki Steam Türkiye’de kapanacak mı, hangi oyun dağıtıcıları etkilenecek? İşte, konuyla ilgili çalışma…

TÜRKİYE’DE STEAM KAPANIYOR MU?

Türkiye’de dijital oyun dünyasını sil baştan değiştirecek yeni bir düzenleme için harekete geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’de temsilci atamayan oyun dağıtıcılarına para cezası, bant daraltma (yavaşlatma) ve erişim engeli gibi yasaklar getirebileceği bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Bu şartları yerine getirmeyen oyun dağıtıcılarına (dijital mağazalara) ceza verilebilecek. Türkiye’de temsilciliği bulunmayan Steam’de kapanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek. Henüz çalışma taslak halinde yer alırken kısa süre içerisinde detayların belli olması bekleniyor.

Steam kapanıyor mu, Türkiye’de erişim engeli mi gelecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni düzenleme

HANGİ OYUN PLATFORMLARI ETKİLENEBİLİR?

Türkiye serverları üzerinden her gün milyonlarca kullanıcıya ulaşan tüm oyun dağıtıcıları bu düzenlemeden etkilenebilir. Steam başta olmak üzere Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store ve Nintendo eShop gibi dünyanın en değerli dijital oyun mağazalarının, Türkiye’de oyun dağıtımı yapabilmeleri için şartları sağlaması gerekecek.

Taslak çalışmaya göre oyun geliştiricileri ve yayıncıları “oyun sağlayacağı” olarak tanımlanırken yaş kriterlerine göre oyunları derecelendirmesi, Türkiye’de resmi olarak bir ofis açması veya bir temsilci görevlendirmesi zorunlu olacak.

Steam kapanıyor mu, Türkiye’de erişim engeli mi gelecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni düzenleme

TÜKETİCİ HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ ENGELLENECEK

Son dönemlerde online oyunlar üzerinden çok fazla sayıda dolandırıcılık ihbarı gelirken Türkiye, pazarında faaliyet gösteren ve günlük erişimi yüksek olan tüm dijital oyun mağazaları, dolaylı da olsa bu dolandırıcılık yöntemine aracı oluyor. Oyun içi dolandırıcılık veya tüketici hakları ihlallerinde Türk makamlarının doğrudan muhatap bulabilmesi ve zararlı görülen içeriklerin kaldırılması için düzenlemeler için kanun teklifi hazırlanıyor.

Steam kapanıyor mu, Türkiye’de erişim engeli mi gelecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni düzenleme
