Stokçuluk ve fahiş fiyat artışına 11 ayda 362 milyon TL ceza! 4 sektör başı çekti

11 Aralık 2024 14:55 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:55

Stokçuluk ve fahiş fiyat artışına denetimler sürüyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığının altını çizerek 2024 yılının ilk 11 ayında ise 362 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uyguladıklarını açıkladı. Genel denetimlerde ise işletmelere toplam 4,3 milyar TL ceza kesildi.

Başta gıda sektörü olmak üzere otomotiv​, emlak​, kuyumculuk ile stokçuluk ve fahiş fiyat artışına yönelik yoğun denetim faaliyetleri sürüyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bu yıl 8’incisi düzenlenen İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı’nda konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TAM 11 AYDA 362 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, başta gıda sektörü olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculukta stokçuluk ve fahiş fiyat artışına yönelik yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirerek gerekli idari yaptırımların uygulandığını aktardı.

2024 yılının ilk 11 ayında ise 362 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası kesildi.

Gürcan, ‘‘2023 yılı TÜİK verilerine göre, ülkemizde 3,7 milyon işletme bulunmakta olup işletmelerin 1,5 milyonu perakende işletme olarak faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte, 2023 yılında ülkemizde ticaret hacmi 59,3 trilyon Türk Lirası iken perakende ticaret hacmi 10,5 trilyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir’’ ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın açıklamaları şöyle;

"Bunun yanında, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla tüketicinin korunması mevzuatı çerçevesinde de denetim faaliyetleri yürütüyor ve idari yaptırım kararlarını alıyoruz.

Bu yıl Mayıs ayında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için öngörülen idari para cezası tutarları artırıldı. Bu kapsamda, fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon TL’ye; stokçuluk cezasının ise 12 milyon TL’ye çıkarıldı.

İŞ YERLERİNE 6 GÜNE KADAR KAPATILMA CEZASI

Stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde de daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zinciri oluşturulması ile haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesine yönelik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.’’