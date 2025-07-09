Stopaj oranı yükseldi! 32 günde en çok kazandıran bankalar belli oldu!

Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yatırım fonu ya da mevduatta parasını değerlendirenlerin faiz getirileri azalış gösterecek. Peki değişen oranlara göre hangi banka ne kadar mevduat getirisi sağlıyor?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.

Değişen oranlar sonrasında hangi banka ne kadar mevduat getirisi sağlayacak? 1 milyon lirası olan bir kişi 32 gün vadeyle ne kadar mevduat getirisi kazanabilir?

ALTERNATİF BANK VOV HESAP

Faiz Oranı: yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.038.751 TL

Net Kazanç: 38.751 TL

HAYAT FİNANS AVANTAJLI HESAP

Kar Oranı : yüzde 46,73

Vade Sonu Tutar: 1.034.823 TL

Net Kazanç: 34.823 TL

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI GÜNLÜK HESAP

Kar Oranı: yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 1.039.496 TL

Net Kazanç: 39.496 TL

DENİZBANK E-MEVDUAT

Faiz Oranı: yüzde 48,25

Vade Sonu Tutar: 1.035.956 TL

Net Kazanç: 35.956 TL

AKBANK VADELİ MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı : yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1.035.770 TL

Net Kazanç: 35.770 TL

GARANTİ BBVA E-VADELİ MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 47,5

Vade Sonu Tutar: 1.035.397 TL

Net Kazanç: 35.397 TL

TEB MARİFETLİ HESAP

Faiz Oranı: yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL

Net Kazanç: 37.260 TL

QNB KAZANDIRAN GÜNLÜK HESAP

Faiz Oranı: yüzde 49,5

Vade Sonu Tutar: 1.036.888 TL

Net Kazanç: 36.888 TL

ING TURUNCU HESAP

Faiz Oranı: yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL

Net Kazanç: 37.260 TL

İŞ BANKASI YENİ VADELİ TL MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 39,5

Vade Sonu Tutar: 1.029.436 TL

Net Kazanç: 29.436 TL

VAKIF KATILIM KATILMA HESABI

Kar Oranı: yüzde 34,29

Vade Sonu Tutar:1.025.553 TL

Net Kazanç: 25.553 TL



HSBC MODERN HESAP

Faiz Oranı: yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL

Net Kazanç: 37.260 TL

HALKBANK E-MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 42

Vade Sonu Tutar: 1.031.299 TL

Net Kazanç: 31.299 TL

ZİRAAT BANKASI VADELİ TL MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 35

Vade Sonu Tutar: 1.026.082 TL

Net Kazanç: 26.082 TL

YENİ STOPAJ ORANINA GÖRE NE KADAR KESİNTİ UYGULANACAK?