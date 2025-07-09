Stopaj oranı yükseldi! 32 günde en çok kazandıran bankalar belli oldu!

Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yatırım fonu ya da mevduatta parasını değerlendirenlerin faiz getirileri azalış gösterecek. Peki değişen oranlara göre hangi banka ne kadar mevduat getirisi sağlıyor?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.
Değişen oranlar sonrasında hangi banka ne kadar mevduat getirisi sağlayacak? 1 milyon lirası olan bir kişi 32 gün vadeyle ne kadar mevduat getirisi kazanabilir?
Faiz Oranı: yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 1.038.751 TL
Net Kazanç: 38.751 TL
Kar Oranı : yüzde 46,73
Vade Sonu Tutar: 1.034.823 TL
Net Kazanç: 34.823 TL
Kar Oranı: yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 1.039.496 TL
Net Kazanç: 39.496 TL
Faiz Oranı: yüzde 48,25
Vade Sonu Tutar: 1.035.956 TL
Net Kazanç: 35.956 TL
Faiz Oranı : yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1.035.770 TL
Net Kazanç: 35.770 TL
Faiz Oranı: yüzde 47,5
Vade Sonu Tutar: 1.035.397 TL
Net Kazanç: 35.397 TL
Faiz Oranı: yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL
Net Kazanç: 37.260 TL
Faiz Oranı: yüzde 49,5
Vade Sonu Tutar: 1.036.888 TL
Net Kazanç: 36.888 TL
Faiz Oranı: yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL
Net Kazanç: 37.260 TL
Faiz Oranı: yüzde 39,5
Vade Sonu Tutar: 1.029.436 TL
Net Kazanç: 29.436 TL
Kar Oranı: yüzde 34,29
Vade Sonu Tutar:1.025.553 TL
Net Kazanç: 25.553 TL
Faiz Oranı: yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL
Net Kazanç: 37.260 TL
Faiz Oranı: yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 1.031.299 TL
Net Kazanç: 31.299 TL
Faiz Oranı: yüzde 35
Vade Sonu Tutar: 1.026.082 TL
Net Kazanç: 26.082 TL