14°
Strategy 49 milyar dolarlık Bitcoin’e ulaştı

Şubat 16, 2026 10:47
Strategy 49 milyar dolarlık Bitcoin’e ulaştı

Michael Saylor liderliğindeki şirket, sert düşüşe rağmen alımlarını durdurmadı. Toplam varlık 714 bin 644 BTC’ye çıkarken portföy değeri 49 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Strategy 49 milyar dolarlık Bitcoin’e ulaştı

Kripto piyasasında dalgalar büyürken Strategy rotasını değiştirmedi. Fiyatlar sert gerilerken şirket Bitcoin biriktirmeye devam etti. Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 haftadır kesintisiz alım yaptıklarını duyurdu. Hatta 99’uncu Bitcoin işleminin de kapıda olduğunu söyledi.

Strategy 49 milyar dolarlık Bitcoin’e ulaştı

DÜŞÜŞTE ALIM MESAJI

Son hamle 9 Şubat’ta geldi. Strategy, 90 milyon doların üzerinde ödeme yaparak 1.142 adet Bitcoin daha satın aldı. Böylece şirketin toplam varlığı 714 bin 644 BTC’ye yükseldi.

Bu rakam, kurumsal yatırımcı tarafında pek alışık olmadığımız ölçekte bir birikim anlamına geliyor. Üstelik piyasa koşulları pek de iç açıcı değilken.

Strategy 49 milyar dolarlık Bitcoin’e ulaştı

ZİRVEDEN YÜZDE 50 GERİLEDİ

Ekim ayında kripto para piyasalarında yaşanan ani çöküşün ardından Bitcoin, 125 bin dolarlık zirvesinden yaklaşık yüzde 50 düştü. Fiyat, şirketin 76 bin dolarlık ortalama maliyetinin altına kadar indi.

Strategy 49 milyar dolarlık Bitcoin’e ulaştı

Normal şartlarda böyle bir tabloda “satış gelir mi?” sorusu gündeme gelir. Ama Strategy cephesinde tam tersi oldu. Alımlar sürdü, üstelik düzenli şekilde.

Şirketin elindeki toplam Bitcoin varlığının güncel piyasa değeri yaklaşık 49,3 milyar dolar seviyesinde. Rakam, tek başına birçok halka açık şirketin piyasa değerini geride bırakacak büyüklükte.

Strategy 49 milyar dolarlık Bitcoin’e ulaştı

KURUMSAL STRATEJİ TARTIŞMASI

Strategy’nin düşüş dönemlerinde dahi alım yapması, kripto piyasalarında kurumsal yatırımcı davranışını yeniden tartışmaya açtı. Bu yaklaşım, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli pozisyona odaklanan bir strateji olarak görülüyor.

