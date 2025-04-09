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Ekonomi
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Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Su faturaları yarı yarıya düşüyor! Altın değerinde 5 tavsiye

Su faturaları bazı yaptığımız temel hatalardan dolayı çok yüklü miktarlarda gelebiliyor. Sadece birkaç basit alışkanlıkla yılda binlerce lira su faturanızdan tasarruf edebilirsiniz. Su faturalarının neredeyse yarı yarıya düşmesini sağlayacak 5 altın değerindeki yöntem belli oldu.

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Su faturaları yarı yarıya düşüyor! Altın değerinde 5 tavsiye
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 17:20

Dünyanın birçok ülkesinde su faturaları giderek zamlanmaya devam ediyor. İngiltere gibi ülkelerde bile yüzde 47'lere varan zamlar uygulanıyor. Giderek daha yüklü gelen su faturalarının neredeyse yüzde 50'sinin sebebi ise insanların alışkanlıklarından kaynaklanıyor.

Gereksiz su kullanımı faturaların ciddi oranlarda yüksek gelmesine neden oluyor. Bu alışkanlıklarını değiştiren insanların su faturalarının yüzde 50'lere varan azaldığı gözlemleniyor.

Su faturaları yarı yarıya düşüyor! Altın değerinde 5 tavsiye

MİLYONLARCA İNSAN ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ YANLIŞ KULLANIYOR!

İngiliz uzmanlara göre milyonlarca insan çamaşır ve bulaşık makinesini yanlış kullanıyor. Bu yanlış kullanım alışkanlığının sonucu ise su faturalarına yansıyor.

Genel olarak insanlar çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırıyor. Hatta bazı insanlar sadece 2-3 parça tabak veya çamaşır için makineyi çalıştırmayı tercih ediyor.

Uzmanlara göre çamaşır ve bulaşık makinesini tam doluyken çalıştırmak, su faturasında tasarruf etmenin birinci yöntemi arasında yer alıyor. Ayrıca çamaşır ve bulaşık makinelerinin hızlı, ekonomik programları da hem çamaşırlarınızın daha az yıpranmasına hem de su kullanımını azaltmaya yarıyor.

Su faturaları yarı yarıya düşüyor! Altın değerinde 5 tavsiye

SU FATURASINDA TASARRUFUN YOLU: DUŞ SÜRESİNİ 1 DAKİKA KISALTIN

Ortalama olarak insanlar 8 dakika duş alıyor. Bu süre zarfında 64 litre ise su harcanıyor. Duşta olan süreyi 1 dakika kısaltmak ise su kullanım miktarını ciddi ölçüde azaltıyor. Ayrıca su tasarrufu sağlayan duş başlıkları da ekstra avantaj sağlıyor. Makineler ve duşta kullanılan suyun azaltılması faturanızda gözle görülür düzeyde bir düşüş sağlayacaktır.

Su faturaları yarı yarıya düşüyor! Altın değerinde 5 tavsiye

YÜKSEK FATURALARIN EN BÜYÜK DÜŞMANI: MUSLUKLARI AÇIK BIRAKMAK

Diş fırçalarken ve yüz yıkarken musluğu birçok insan açık bırakıyor. Bu durum resmen saniye saniye paranızın akıp gitmesine neden oluyor. Ailede bulunan bütün fertlerin diş fırçalarken ve yüz yıkarken muslukları kapatması faturanızda büyük tasarruf sağlayacaktır.

Bu alışkanlığınızdan kurtulamıyorsanız akıllı muslukları tercih edebilirsiniz. Sensör duyarlı olan bu musluklar gereksiz su kullanımının önüne geçecektir.

Su faturaları yarı yarıya düşüyor! Altın değerinde 5 tavsiye

TESİSATTAKİ SIZINTILARA DİKKAT

İnsanlar genel olarak evlerinde su damlayan bir boru varsa bu durumu görmezden geliyor. Ancak bir damla, iki damla derken fatura giderek kabarmaya devam ediyor.

Ayrıca evinizin tesisatında bulunan kaçak sızıntılar da bu durumu giderek arttırıyor. Tesisatçı çağırarak su hattınızı komple kontrol ettirmeniz uzun vadede size tasarruf imkanı sunacaktır.

Su faturaları yarı yarıya düşüyor! Altın değerinde 5 tavsiye

BAHÇE VE ARABA YIKAMAK İÇİN YAĞMUR SUYU

Bahçe sulamak, araba yıkamak gibi çok su harcanan ve dış mekan işleri için oldukça fazla su harcanıyor. Apartmanınızdaki komşularınız ile anlaşarak binanızın çatısına yağmur suyu biriktirebileceğiniz su deposu kurabilirsiniz. Bu su deposu uzun vadede hem sizin hem de apartmandaki bütün komşularınızın faturalarında tasarruf etmesini sağlayacaktır.

Su faturaları yarı yarıya düşüyor! Altın değerinde 5 tavsiye

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER, BÜYÜK KAZANÇLAR

İlk bakışta insanlar bu adımlarla küçük tasarruflar edebileceğini düşünüyor. Ancak hepsinin birleşmesiyle birlikte su faturasında yarı yarıya varan bir düşüş gözlemleyebilirsiniz. Bu yöntemler sayesinde su faturasının yanı sıra gereksiz su kullanımını da azalttığınız için doğaya da büyük bir faydanız olacaktır.

Su faturaları yarı yarıya düşüyor! Altın değerinde 5 tavsiye

2030 YILINDA TÜRKİYE SU SIKINTISI ÇEKEBİLİR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgilere göre 2030 yılına kadar ülkemizin nüfusunun 100 milyona ulaşması bekleniyor. Bu durumda Türkiye'nin su sıkıntısı çeken bir konuma geleceği tahmin ediliyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın dergisinde Türkiye'deki su israfı ile ilgili açıklama yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir "Türkiye'deki 85 milyon insanın 1,5 yılda evde ve sanayide kullandığından fazla suyu israf ediyor" ifadelerini kullandı.

Evlerde kullandığımız gereksiz su harcamalarının önüne geçerek, gelecekte ülkemizin su sıkıntısı yaşamasının önüne geçebiliriz

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#Ekonomi
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