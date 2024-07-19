Su faturalarının beklenenden daha yüksek gelmesinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı

19 Temmuz 2024 15:58 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:12

Evine gelen su faturası ile neye uğradığını şaşırdı! Tutarı görünce şoke oldu

Evine gelen su faturası ile neye uğradığını şaşırdı! Tutarı görünce şoke oldu

İstanbul'da milyonlarca vatandaşın yakındığı ortak konu yüksek su faturaları. İstanbul'da su faturalarının beklenenden yüksek gelmesinin ardındaki gerçek belli oldu. 14 Mayıs'ta su faturalarına kullanım miktarına göre önemli zamlar yapan İSKİ, faturaların normalden daha yüksek gelmesine neden olan gerçeği gün yüzüne çıkardı.

SU FATURALARI NEDEN YÜKSEK GELİYOR?

İSKİ 14 Mayıs'ta su faturalarına zam yaptı. 30 metreküp ve üzeri su kullanımlarında, konut başına düşen metreküp suyun fiyatı yükseldi.

Zamlar, haziran ve temmuz aylarında gelen faturalara yansıdı. İstanbullular ise fiyatlardan şikayetçi.

Özellikle evlerde az miktarda su kullanan vatandaşlar, faturaları eline alınca şaşırıyor.

İstanbul'da su faturalarının beklenenden yüksek gelmesinin ardında gecikmiş sayaç okumalarının etkisi yatıyor.

İSKİ ve İGDAŞ’ın ortak projeleri kapsamında yapılan sayaç okumalarının 40 güne kadar sürebiliyor.

Gecikmeler, kullanıcıların gerçek tüketimlerinin doğru bir şekilde hesaplanamamasına ve faturaların normalden daha yüksek gelmesine neden oluyor.

Bu durum, şehirdeki pek çok haneye ek mali yük getiriyor.