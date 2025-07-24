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 | Bengü Sarıkuş

Su tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı! İşte barajlarda son durum

İSKİ verilerine göre dün yaşanan en sıcak günün etkisiyle İstanbul'da 3 milyon 710 bin metreküp su tüketilerek, tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi rekoru kırıldı.

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Su tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı! İşte barajlarda son durum
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 12:39

ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki , sıcak havaların da etkisiyle bugün itibarıyla yüzde 56,24'e düştü.

Su tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı! İşte barajlarda son durum

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 58,17, Darlık'ta yüzde 65,93, Elmalı'da yüzde 72,29, Terkos'ta yüzde 59,61, Alibey'de 39,94, Büyükçekmece'de yüzde 53,95, Sazlıdere'de yüzde 45,62, Istrancalar'da yüzde 30,97, Kazandere'de yüzde 49,79, Pabuçdere'de yüzde 50,9 olarak ölçüldü.

Su tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı! İşte barajlarda son durum

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 488,12 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324,23 kilogram oldu.

Su tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı! İşte barajlarda son durum

DESTEK SU ALINDI

dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 395,63 milyon metreküp su alındı.

Su tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı! İşte barajlarda son durum

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

İstanbul'da sıcak havaların etkisiyle 3 milyon 710 bin metreküp ile dün tüm zamanların en yüksek günlük yaşandı.

Su tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı! İşte barajlarda son durum

Şehre verilen suyun 600 bin metreküpü regülatörlerden, 3 milyon 110 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi. Kentte bu yıl en son 29 Haziran'da günlük su tüketimi 3 milyon 645 bin 341 metreküp olmuştu.

Su tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı! İşte barajlarda son durum

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 24 Temmuz'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 80,11, 2016'da yüzde 64,43, 2017'de yüzde 72,97, 2018'de yüzde 73,62, 2019'da yüzde 70,39, 2020'de yüzde 59,25, 2021'de yüzde 69,17, 2022'de yüzde 68,63, 2023'te yüzde 39,07, 2024'te yüzde 60,63 ve 2025'te yüzde 56,24 olarak kaydedildi.

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#kuraklık
#barajlar
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#su
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#İstanbul
#Ekonomi
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