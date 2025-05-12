SU7 krizi büyüyor! Xiaomi otomobilinde sorunlar bitmiyor: Satın alanlar pişman oldu

Xiaomi’nin yılın başlarında piyasaya sürdüğü SU7 Ultra modeline dair tartışmalar gün geçtikçe daha da büyüyor. Özellikle, 42 bin yuan (yaklaşık 5.800 dolar) ek ücret karşılığında sunulan "çift hava kanallı karbon fiber kaput" nedeniyle bazı kullanıcılar markaya karşı ciddi tepki gösterdi.



BEKLENTİLER İLE GERÇEKLER UYUŞMADI

SU7 Ultra’nın opsiyonel olarak sunulan karbon fiber kaputu, Xiaomi CEO’su Lei Jun tarafından sadece estetik bir detay değil, aynı zamanda tekerleklerin havalandırılmasını sağlayan fonksiyonel bir parça olarak tanıtılmıştı. Ancak teslimat sonrası bazı kullanıcılar kaputu sökerek inceledi ve söz konusu hava kanallarının işlevsel olmadığını, yalnızca iki delik ve plastik destek yapılarından ibaret olduğunu öne sürdü. Çinli medya kuruluşu Yicai’nin 10 Mayıs tarihli haberine göre, kaputun tasarımı Ultra’nın standart versiyonuyla büyük ölçüde aynı.

XIAOMI’DEN ÖZÜR VE TELAFİ HAMLESİ

Şirket, kullanıcıların tepkilerinin ardından bir açıklama yaparak "yeterince açık olmayan iletişim" için özür diledi. Kaputun, Almanya’daki ünlü Nürburgring pistinde kullanılan prototipe benzetilerek geliştirildiğini ve temel amacının bu sportif görünümü sunmak olduğunu belirtti. Xiaomi, henüz teslim edilmemiş siparişlerde kaputun geleneksel olanıyla değiştirilebileceğini, teslim alınmış araç sahiplerine ise 20 bin sadakat puanı verileceğini duyurdu. Ayrıca kaputun, aracın ön kısmında sınırlı da olsa havalandırma ve ısı dağılımı sağladığı da açıklamada yer aldı.

TÜKETİCİ TEPKİSİ VE HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Tüm bu gelişmelere rağmen kullanıcıların tepkisi dinmedi. Bazı alıcılar, tam geri ödeme talebiyle bir tüketici hakları grubu kurdu. Yicai’ye göre bu gruba şu ana kadar 300’den fazla kişi katıldı.



Olayın ardından Xiaomi hisselerinde yaklaşık yüzde 6'lık bir düşüş görüldü.