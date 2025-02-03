Şubat ayı kira zam oranı belli oldu! Konut ve iş yeri kira artış oranı netleşti

03 Şubat 2025 10:09 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:11

Ocak ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından duyuruldu. Temmuz ayından bu yana TÜFE ortalaması ile belirlenmeye başlanan kira zam oranı bu verinin ardından belli oldu. Ev sahibi ve kiracısını ilgilendiren şubat ayı kira artış oranı enflasyon rakamları ile ortaya çıktı. İşte 12 aylık enflasyon ortalaması ve güncel kira zam tavanı.

Şubat ayı​ kira zam oranı enflasyon​ rakamlarının açıklamasıyla netlik kazandı. Konut​ ve işyeri​ için şubat​ ayı kira artış oranı hesaplaması ortaya çıktı. Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay iple çekiyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile birlikte TÜFE​ 12 aylık ortalaması hesaplandı. İşte 2025 şubat ayı konut ve işyeri kirasına en fazla yapılacak artışı oranı.

GÜNCEL ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI

Kira zam oranı TÜFE​ hesaplaması 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00 da açıklandı. Böylece 2025 yılı şubat ayı konut ve işyeri kira artışı​ zamları netleşti.

OCAK AYI ENFLASYON VERİSİ KAÇ OLDU?

Tüketici fiyat endeksi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI NE KADAR?

Gözler şubat ayı kira artış oranına çevrilmişken TÜİK merakla beklenen verileri açıkladı. Kira artış oranı, TÜFE'deki artış oranına göre netleşti.

TÜFE, eylül ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek. Kiracılar, yeni kontratlarını düzenlerken bu orana dikkat etmeli, ev sahipleri de bu oranı göz önünde bulundurarak kiralarını güncellemeli.