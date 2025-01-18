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Şubat ayı mevduat faiz oranları netleşiyor! Faiz kararı öncesi 250 bin liranın 32 günlük getirisi yükseldi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 12:34 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 13:36

Mevduat faiz oranları Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Yüksek enflasyon döneminde birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise bankaların şubat ayı faiz getirilerini sorgulamaya başladı. 250 bin TL'nin 1 aylık getirisi yükseldi.

Yatırımcıların gözü faizlerde. Yüksek enflasyona karşı güvence vadeli mevduatta getiriler şubat ayına hazırlanıyor.  250 bin TL’nin 1 aylık kazancı bankalarda yükseldi. Bankaların şubat ayı mevduatfaiz​ oranları değişti.

Şubat ayı mevduat faiz oranları netleşiyor! Faiz kararı öncesi 250 bin liranın 32 günlük getirisi yükseldi - 1. Resim

250 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ YÜKSELDİ

Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde mevduat faiz oranları için cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları, kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyenler için cazip bir seçenek haline geldi.

Şubat ayı mevduat faiz oranları netleşiyor! Faiz kararı öncesi 250 bin liranın 32 günlük getirisi yükseldi - 2. Resim

HANGİ BANKA​ EN ÇOK KAZANDIRIYOR?

Mevduat faizlerinde rekabet kızıştı. İşte 250 bin TL'nin 1 aylık getirisi.

ON DİJİTAL STANDART VADELİ HESAP

  • %53 Faiz Oranı
  • Net Kazanç: 10.454,79 TL
  • Vade Sonu Tutar: 260.454,79 TL

Şubat ayı mevduat faiz oranları netleşiyor! Faiz kararı öncesi 250 bin liranın 32 günlük getirisi yükseldi - 3. Resim

TEB MARİFETLİ HESAP

  • %51 Faiz Oranı
  • Net Kazanç: 10.060,27 TL
  • Vade Sonu Tutar: 260.060,27 TL

Şubat ayı mevduat faiz oranları netleşiyor! Faiz kararı öncesi 250 bin liranın 32 günlük getirisi yükseldi - 4. Resim

ODEA GÜNLÜK VADELİ HESAP

  • %50 Faiz Oranı
  • Net Kazanç: 9.863,01 TL
  • Vade Sonu Tutar: 259.863,01 TL

Şubat ayı mevduat faiz oranları netleşiyor! Faiz kararı öncesi 250 bin liranın 32 günlük getirisi yükseldi - 5. Resim

FİBABANKA KİRAZ HESAP

  • %49,5 Faiz Oranı
  • Net Kazanç: 9.764,38 TL
  • Vade Sonu Tutar: 259.764,38 TL

Şubat ayı mevduat faiz oranları netleşiyor! Faiz kararı öncesi 250 bin liranın 32 günlük getirisi yükseldi - 6. Resim

DENİZBANK E-MEVDUAT

  • %47 Faiz Oranı
  • Net Kazanç: 9.271,23 TL
  • Vade Sonu Tutar: 259.271,23 TL

Şubat ayı mevduat faiz oranları netleşiyor! Faiz kararı öncesi 250 bin liranın 32 günlük getirisi yükseldi - 7. Resim

GARANTİ BBVA STANDART VADELİ HESAP

  • %45,5 Faiz Oranı
  • Net Kazanç: 8.975,34 TL
  • Vade Sonu Tutar: 258.975,34 TL

Şubat ayı mevduat faiz oranları netleşiyor! Faiz kararı öncesi 250 bin liranın 32 günlük getirisi yükseldi - 8. Resim

ENPARA.COM VADELİ HESAP

  • %40 Faiz Oranı
  • Net Kazanç: 7.890,41 TL
  • Vade Sonu Tutar: 257.890,41 TL

Şubat ayı mevduat faiz oranları netleşiyor! Faiz kararı öncesi 250 bin liranın 32 günlük getirisi yükseldi - 9. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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