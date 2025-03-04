Şubat ayında en çok satan otomobil belli oldu: O model peynir ekmek gibi satıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Bu verilere göre, şubat ayının en çok satılan otomobilleri ve hafif ticari araç markaları belli oldu. Peki Şubat ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markaları hangileri? Şubatta en çok hangi marka araba satıldı? İşte satış rakamları ile şubat ayının en çok satan araçları...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılı Şubat ayı perakende satış verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye otomotiv pazarında en çok tercih edilen markalar ve modeller belirlendi. Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2024'ün aynı dönemine göre %30,6 artarak 105.990 adet oldu. Otomobil satışları %39,67 artışla 82.277 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları %6,6 yükselerek 23.713 adet olarak kaydedildi.
Bu ayın lideri, 13.560 adetlik satışla Fiat oldu. Fiat'ı, 12.903 adet satışla Renault ve 7.730 adet satışla Citroen takip etti. Citroen'in ilk 3'e girmesi dikkat çekti. Ford, 7.145 adet satışla dördüncü, Volkswagen ise 6.730 adet satışla beşinci sırada yer aldı.
Şubat ayında satışların zirveye çıkmasında bazı markaların kampanyalı satış stratejileri etkili oldu. Özellikle yüksek donanım seviyeli ve uygun fiyatlı araçlara olan talebin artması, pazarın büyümesine katkı sağladı. Benzinli, dizel ve elektrikli araçlar arasındaki tercihler de satış sıralamasında etkili oldu.
İşte 2025 Şubat ayında Türkiye’de en çok satan otomobil ve hafif ticari araçların toplamıyla ortaya çıkan 20 marka ve satış rakamları:
Şubat ayı satış rakamları: 1.745
Şubat ayı satış rakamları: 1.839
Şubat ayı satış rakamları: 2.015
Şubat ayı satış rakamları: 2.038
Şubat ayı satış rakamları: 2.091
Şubat ayı satış rakamları: 2.262
Şubat ayı satış rakamları: 2.374
Şubat ayı satış rakamları: 2.583
Şubat ayı satış rakamları: 2.690
Şubat ayı satış rakamları: 2.850
Şubat ayı satış rakamları: 3.113
Şubat ayı satış rakamları: 3.310
Şubat ayı satış rakamları: 4.596
Şubat ayı satış rakamları: 5.079
Şubat ayı satış rakamları: 5.114
Şubat ayı satış rakamları: 6.168
Şubat ayı satış rakamları: 7.004
Şubat ayı satış rakamları: 7.227
Şubat ayı satış rakamları: 9.331
Şubat ayı satış rakamları: 9.813