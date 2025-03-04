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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Şubat ayında en çok satan otomobil belli oldu: O model peynir ekmek gibi satıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Bu verilere göre, şubat ayının en çok satılan otomobilleri ve hafif ticari araç markaları belli oldu. Peki Şubat ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markaları hangileri? Şubatta en çok hangi marka araba satıldı? İşte satış rakamları ile şubat ayının en çok satan araçları...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 17:19

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılı Şubat ayı perakende satış verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye otomotiv pazarında en çok tercih edilen markalar ve modeller belirlendi. Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2024'ün aynı dönemine göre %30,6 artarak 105.990 adet oldu. Otomobil satışları %39,67 artışla 82.277 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları %6,6 yükselerek 23.713 adet olarak kaydedildi.

LİSTENİN LİDERİ FIAT OLDU

Bu ayın lideri, 13.560 adetlik satışla Fiat oldu. Fiat'ı, 12.903 adet satışla Renault ve 7.730 adet satışla Citroen takip etti. Citroen'in ilk 3'e girmesi dikkat çekti. Ford, 7.145 adet satışla dördüncü, Volkswagen ise 6.730 adet satışla beşinci sırada yer aldı.

Şubat ayında satışların zirveye çıkmasında bazı markaların kampanyalı satış stratejileri etkili oldu. Özellikle yüksek donanım seviyeli ve uygun fiyatlı araçlara olan talebin artması, pazarın büyümesine katkı sağladı. Benzinli, dizel ve elektrikli araçlar arasındaki tercihler de satış sıralamasında etkili oldu.

İşte 2025 Şubat ayında Türkiye’de en çok satan otomobil ve hafif ticari araçların toplamıyla ortaya çıkan 20 marka ve satış rakamları:


20 - Audi

Şubat ayı satış rakamları: 1.745

19 - Dacia

Şubat ayı satış rakamları: 1.839

18 - Nissan

Şubat ayı satış rakamları: 2.015

17 - TOGG

Şubat ayı satış rakamları: 2.038

16 - Kia

Şubat ayı satış rakamları: 2.091

15 - Skoda

Şubat ayı satış rakamları: 2.262

14 - BMW

Şubat ayı satış rakamları: 2.374

13 - BYD

Şubat ayı satış rakamları: 2.583

12 - Chery

Şubat ayı satış rakamları: 2.690

11 - Mercedes-Benz

Şubat ayı satış rakamları: 2.850

10 - Citroen

Şubat ayı satış rakamları: 3.113

9 - Tesla

Şubat ayı satış rakamları: 3.310

8 - Opel

Şubat ayı satış rakamları: 4.596

7 - Peugeot

Şubat ayı satış rakamları: 5.079

6 - Hyundai

Şubat ayı satış rakamları: 5.114

5 - Volkswagen

Şubat ayı satış rakamları: 6.168

4 - Fiat

Şubat ayı satış rakamları: 7.004

3 - Ford

Şubat ayı satış rakamları: 7.227

2 - Toyota

Şubat ayı satış rakamları: 9.331

1 - Renault

Şubat ayı satış rakamları: 9.813

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Sıkça Sorulan Sorular

Piyasada en çok tutulan araba hangisi?
Türkiye pazarında en çok satış yapan ikinci marka olan Toyota, dünya sıralamasında ise birinciliği yakalamayı başarıyor. Toyota Corolla, 2021 yılında 1,1 milyonluk satış rakamıyla zirveye otururken ikinci sıraya ise yine Toyota markasına ait bir araç olan RAV4 modeli yerleşiyor.
ETİKETLER
#Otomobil
#hafif ticari araç
#ticari araç
#ticari araçlar
#Otomotiv Dünyası
#Araç Kullanma
#Ekonomi
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