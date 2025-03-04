Şubat ayında en çok satan otomobil belli oldu: O model peynir ekmek gibi satıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Bu verilere göre, şubat ayının en çok satılan otomobilleri ve hafif ticari araç markaları belli oldu. Peki Şubat ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markaları hangileri? Şubatta en çok hangi marka araba satıldı? İşte satış rakamları ile şubat ayının en çok satan araçları...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılı Şubat ayı perakende satış verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye otomotiv pazarında en çok tercih edilen markalar ve modeller belirlendi. Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2024'ün aynı dönemine göre %30,6 artarak 105.990 adet oldu. Otomobil satışları %39,67 artışla 82.277 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları %6,6 yükselerek 23.713 adet olarak kaydedildi.

LİSTENİN LİDERİ FIAT OLDU

Bu ayın lideri, 13.560 adetlik satışla Fiat oldu. Fiat'ı, 12.903 adet satışla Renault ve 7.730 adet satışla Citroen takip etti. Citroen'in ilk 3'e girmesi dikkat çekti. Ford, 7.145 adet satışla dördüncü, Volkswagen ise 6.730 adet satışla beşinci sırada yer aldı.



Şubat ayında satışların zirveye çıkmasında bazı markaların kampanyalı satış stratejileri etkili oldu. Özellikle yüksek donanım seviyeli ve uygun fiyatlı araçlara olan talebin artması, pazarın büyümesine katkı sağladı. Benzinli, dizel ve elektrikli araçlar arasındaki tercihler de satış sıralamasında etkili oldu.

İşte 2025 Şubat ayında Türkiye’de en çok satan otomobil ve hafif ticari araçların toplamıyla ortaya çıkan 20 marka ve satış rakamları:



20 - Audi

Şubat ayı satış rakamları: 1.745



19 - Dacia

Şubat ayı satış rakamları: 1.839



18 - Nissan

Şubat ayı satış rakamları: 2.015



17 - TOGG

Şubat ayı satış rakamları: 2.038



16 - Kia

Şubat ayı satış rakamları: 2.091

15 - Skoda

Şubat ayı satış rakamları: 2.262



14 - BMW

Şubat ayı satış rakamları: 2.374

13 - BYD

Şubat ayı satış rakamları: 2.583



12 - Chery

Şubat ayı satış rakamları: 2.690



11 - Mercedes-Benz

Şubat ayı satış rakamları: 2.850

10 - Citroen

Şubat ayı satış rakamları: 3.113



9 - Tesla

Şubat ayı satış rakamları: 3.310



8 - Opel

Şubat ayı satış rakamları: 4.596

7 - Peugeot

Şubat ayı satış rakamları: 5.079

6 - Hyundai

Şubat ayı satış rakamları: 5.114

5 - Volkswagen

Şubat ayı satış rakamları: 6.168

4 - Fiat

Şubat ayı satış rakamları: 7.004

3 - Ford

Şubat ayı satış rakamları: 7.227



2 - Toyota

Şubat ayı satış rakamları: 9.331



1 - Renault

Şubat ayı satış rakamları: 9.813