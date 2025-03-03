Şubat ayının zam şampiyonu belli oldu! İşte fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Şubat ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 17,28 ile dondurma oldu. En büyük düşüş ise yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetlerinde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış dondurmada görüldü. Yüzde 17,28'lik fiyat artışıyla dondurma, zam şampiyonu olurken, onu yüzde 16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 15,76 ile ortaöğretim takip etti.



FİYATI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER

Aynı dönemde fiyatı en fazla yükselen ürünler arasında tereyağı da yer aldı. Tereyağı yüzde 13,72 oranında zamlanırken, demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 11,44, elektrik ise yüzde 10,7 oranında arttı.

Öte yandan, Şubat ayında en fazla ucuzlayan hizmet ayakta tedavi oldu. Yüzde 23,29’luk düşüşle fiyatı en çok gerileyen hizmet olan ayakta tedaviyi, yüzde 18,35 ile evcil hayvanlar ve ilgili ürünler izledi. Havayolu yolcu taşımacılığı yüzde 9,49, çocuk giyim yüzde 8,82, kadın giyim yüzde 7,84, taze sebzeler ise yüzde 7,69 oranında ucuzladı.