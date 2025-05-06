Suistimale geçit yok! SGK açıkladı: İşte erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammından yararlanmak isteyenlere yönelik düzenlemeyi devreye soktu. Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla, aralarında müdür ve balık toptancısının da bulunduğu yüzlerce meslek grubu, yıpranma payı alabilmek için mesleklerini ispat etmek zorunda kalacak. İşte SGK'nın yayımladığı 98 sayfalık listede yer alan meslek grupları...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı kapsamında yapılan bildirimlere ilişkin önemli bir değişikliğe imza attı. Yeni düzenleme ile 4/a sigortalılık statüsünde yer alan bazı meslek gruplarının fiili hizmet süresi zammı (FHZ) kapsamında bildirilmesi kısıtlandı.



AMAÇ SUİSTİMALİ ÖNLEMEK

SGK, yapılan bu değişiklikle birlikte, daha önce bazı işverenlerin erken emeklilik avantajı sağlamak amacıyla uygun olmayan meslek gruplarını FHZ kapsamında göstermesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Yeni sistemle, kısıtlanan meslek kodlarıyla FHZ kapsamında hizmet bildirimi yapılmaya çalışıldığında sistem uyarı vererek işvereni bilgilendirecek ve bildirime izin vermeyecek.

BİLDİRİM SADECE BELGEYLE MÜMKÜN OLACAK

Gerçekten fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışan ancak kısıtlı meslek kodlarıyla kayıtlı olan sigortalılar içinse bir istisna getirildi. İşverenin, söz konusu işçinin FHZ kapsamında çalıştığını belgeleyen resmi evrakları SGK’ya sunması durumunda bildirim yapılabilecek. Bu uygulama, 2025 yılı Nisan ayına ait hizmet bildirimlerinden itibaren yürürlüğe girecek.



FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NEDİR?

Fiili hizmet süresi zammı, belirli meslek gruplarında görev yapan çalışanların, ağır ve yıpratıcı çalışma koşulları nedeniyle daha erken emekli olabilmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu sistemde, çalışanların gerçek hizmet sürelerine ek süreler ilave edilir.

BİLDİRİM YAPILAMAYACAK MESLEKLER ARASINDA KİMLER VAR?

Yeni düzenleme ile bazı meslek gruplarının FHZ kapsamında bildirilmesi engellendi. Artık belediye başkanları, bar çalışanları, balık toptancıları, uluslararası ticaret uzmanları, muhasebeciler, mali işler sorumluları ve spor kulübü yöneticileri gibi mesleklerde çalışan kişiler için bu kapsamda erken emeklilik bildirimi yapılamayacak.

İşte SGK'nın konuya ilişkin resmi sitede yayımladığı duyuru:

https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/Kisitlanacak-Meslek-Kodlari-Hakkinda-Duyuru-2025-05-02-04-15-35