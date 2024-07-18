Süper valinin oğlundan süper hareket: Yazıcıoğlu'ndan 3 yıllık banka promosyonu müjdesi!

18 Temmuz 2024 18:00 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 18:04

Bir dönem adından sıklıkla söz ettiren eski Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yönettiği Tokat Belediyesi’nde işçileri sevindiren bir harekete imza attı. Yazıcıoğlu’ndan personele rekor promosyon müjdesi geldi.

“50 BİN TL’LİK BİR PROMOSYON BEDELİ BELİRLENDİ”

Tokat Belediyesi bünyesinde çalışanları kapsayan 3 yıllık banka promosyon ihalesi tamamlandı. Belediyede çalışanlar, 50 bin TL banka promosyonu alacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uzun uğraşılar ve görüşmeler neticesinde ihalenin başarılı bir şekilde sonuçlandığını söyleyerek, “Biz bunun altını ciddi manada çalıştık. Yaklaşık bir aydan beri bütün bankalarla görüşüyoruz. Ben de bütün görüşmelerden bizzat haberdar oluyorum ve haber alıyorum. Son aşamada bir ihale süreci yaşadık. Şu anda bu zamana kadar Türkiye'de gerçekleştirilmiş en büyük promosyonu bütün personeli yani memurumuzdan işte Tokbel çalışanımız, tüm çalışanlarımıza 50 bin TL büyük bir maaşın akabinde 50 bin TL’lik bir promosyon bedeli belirlendi.” dedi.

“HAYIRLI OLSUN”

“Bu pazarlığı yaparken şu hassasiyeti özellikle bankadaki çalışan arkadaşlarımızdan, müdürlerimizden istemiştim” diyen Yazıcıoğlu, “Tokat'ta bir değişimden bahsediyoruz. Değişim önce evinizde başlar. Önce evinizde huzur gerekir. Disiplin gerekir. Kurumsal bir yapı gerekir. Ben personelimin ihtiyaçlarını, hassasiyetlerini önemseyen bir belediye başkanıyım. O yüzden bu konuda da bir hassasiyetim vardı. Ve tarihin en yüksek promosyonlarından bir tanesini sonuçlandırdık. Şimdi bütün personelimiz en kısa sürede o promosyondan yararlanacaklar. Şimdiden bütün personelime hayırlı olsun diliyorum” şeklinde konuştu.