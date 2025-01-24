SuperFresh yeni kampanyasını duyurdu! 'Dolapta Ne Var?'

24 Ocak 2025 13:44 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 13:49

Türkiye’nin lider dondurulmuş gıda markası SuperFresh’in yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” kampanyası lezzet-pratiklik-bereket ekseninde tanıtıldı. Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, son üç yılda yaklaşık 25 milyar TL’lik bir pazara ve yüzde 85 penetrasyona ulaşan dondurulmuş gıda sektörünün en hızlı büyüyen kategorilerden biri olduğuna dikkat çekti.

Bizim Yağ ve SuperFresh’ten herkes için erişilebilir mutfak deneyimi

Bizim Yağ ve SuperFresh’ten herkes için erişilebilir mutfak deneyimi

SuperFresh, “Dolapta Ne Var?” kampanyasını kamuoyuna duyurdu. Türkiye’nin lider dondurulmuş gıda ve yağ şirketi Kerevitaş olarak sürdürülebilir bir gelecek için Ar-Ge ve inovasyona yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Mert Altınkılınç, “Dondurulmuş gıdada ilk kez “En Sevilen Marka (LoveMark)” seçilen SuperFresh için 2024 yılı inovasyon​ ve iletişimde ‘ilk’lere imza attığımız bir yıl oldu.

İnovasyon odağında yaklaşık 50 yeni ürünü tüketicilerle buluşturduk. SuperFresh, son 3 yılda yüzde 50 tonaj büyümesi ve üç kat ciro artışının yanı sıra yıllık yaklaşık 8 milyon ile en yüksek hane erişimi ile liderliğini pekiştirirken kategorinin büyümesine katkı sağladı.

Son üç yılda yaklaşık 25 milyar TL’lik bir pazara ve yüzde 85 penetrasyona ulaşan dondurulmuş gıda sektörü en hızlı büyüyen kategorilerden biri oldu.

Tüketicilerin lezzet, kalite, uygun fiyat ve sürdürülebilirlik​ beklentilerini karşılayan Dondurulmuş Gıda “geleceğin gıda kategorisi” olarak önümüzdeki dönemde de öne çıkmaya devam edecek” dedi.

DOLAPTA 'SUPERFRESH' VAR

Pazarlama stratejilerini oluştururken tüketici içgörülerini ve yükselen trendleri yakından takip ettiklerini belirten Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan, yeni reklam kampanyası hakkında şunları söyledi: SuperFresh ile odak alanlarımız 2025 yılında da iletişim​, inovasyon ve ulaşılabilirlik olacak.

Yeni iletişim kampanyamız “Akşama ne yiyeceğiz?’ ya da ‘Dolapta yemek yapmak için ne var?’ gibi günlük hayatta hepimizin sıkça kullandığı sorular kampanyamızın çıkış noktası oldu.

“Dolapta Ne Var?” ile yenilikçi ve geniş ürün çeşitliliğimizin yanı sıra ‘güven, sürdürülebilirlik, inovasyon, pratiklik, erişilebilirlik ve liderlik’ değerlerimizle tüketiciye sesleniyoruz. Tasarrufu mümkün kılan ürünlerimiz sayesinde de ‘dolapta tarladaki tazelik ve lezzetin yanı sıra bereket var’ diyoruz.

Tüketicilerin, pratik, lezzetli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlere dolaplarında yer verdiklerini biliyoruz. Bu yüzden ‘tüketicilerimizin dolabında ne varsa bizim dolabımızda da o var’ diyoruz ve beklentilerine ‘Dolapta “SuperFresh” Var’ diyerek yanıt veriyoruz.”

LİDERLİK YOLCULUĞUNA EŞLİK ETMEYE DEVAM EDİYOR

SuperFresh’in uzun süredir liderlik yolculuğuna eşlik eden Refika Birgül de konuşmasında dondurulmuş ürünlerin pratikliğinin yanı sıra gıda israfıyla mücadelede de önem taşıdığını vurguladı. Birgül, “SuperFresh, ham madde seçiminden son tüketiciye ulaşana kadarki yolculuğunda her aşamayı titizlikle ele alan oldukça güvenilir bir marka.

Sürdürülebilirlik konusunda da öncü olan SuperFresh, tarladan sofraya gıda israfını önlemek amacıyla, benim de desteklemekten mutluluk duyduğum pek çok sorumlu çalışmaya imza atıyor.

Daha önce dondurulmuş gıdalarla ilgili farkındalığın artırılması ve tüketicilere doğru bilgilerin ulaştırılması amacıyla, SuperFresh’in tarladan başlayıp tabaklara ulaşan yolculuğunu, “SuperFresh Bi' Yolculuk” isimli kampanyayla birlikte anlatmıştık. Şimdi de SuperFresh ürünleriyle dolabımızda bereket, lezzet ve pratiklik var diyoruz” dedi.