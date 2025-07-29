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 | İrem Çınar

Sürdürülebilir ulaşıma akademik kaynak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dergimizin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası akademik camiada da kabul gören bir referans yayın haline gelmesini hedefliyoruz." dedi.

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Sürdürülebilir ulaşıma akademik kaynak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:20

ve Bakanı , uluslararası hakemli dergi “Ulaştırma ve Altyapı”nın ikinci sayısının yayımlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “İkinci sayımızda, ‘Ulaştırma Sistemlerinde ’ konusunu ele aldık.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarafından yayımlanan hakemli ve multidisipliner akademik yayın “Ulaştırma ve Altyapı Dergisi”nin ikinci sayısının okuyucuyla buluştuğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, ikinci sayının ana temasının “Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik” olarak belirlendiğini, bu çerçevede ulaştırma sistemlerinde çevre dostu, ekonomik ve yenilikçi yaklaşımların ele alındığını söyledi.

Sürdürülebilir ulaşıma akademik kaynak

"11 ÖZGÜN AKADEMİK ÇALIŞMAYA YER VERDİK"

İlk sayısında “Kalkınma Yolu Projesi” gibi stratejik bir gündeme odaklanan derginin, ikinci sayısında ise sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını ele alan makalelere yer verildiğini belirten Uraloğlu, “Bu sayımızda, ulaştırma sistemlerinde karbon emisyonlarını azaltan politikalar, enerji verimliliği, akıllı ulaşım sistemleri ve sürdürülebilir kent içi ulaşım planlamaları gibi konulara odaklanan 11 özgün akademik çalışmaya yer verdik.” dedi.

Bilimsel bilgi üretiminin, ulaştırma sektöründe daha çevreci, daha akıllı ve daha kapsayıcı çözümlerin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadığını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

“Akademi ile sektör arasında köprü kuran bu yayın, yeni teknolojileri merkeze alan ve ihtiyaçlara çözüm sunan ulaşım modellerinin gelişmesine katkı sağlayacak. Dergimizin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası akademik camiada da kabul gören bir referans yayın haline gelmesini hedefliyoruz.”

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ETİKETLER
#abdulkadir uraloğlu
#sürdürülebilirlik
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#ulaştırma
#altyapı
#Ulaştırma Sistemleri
#Akademik Dergi
#Yenilikçilik
#Ekonomi
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