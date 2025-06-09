Suriye’de yatırım için yeni sayfa açılıyor! SWIFT sistemine geri dönüyor

Suriye Merkez Bankası'nın yeni başkanı Abdulkadir Husrih, Financial Times’a verdiği röportajda ülkenin önümüzdeki haftalarda uluslararası ödeme sistemi SWIFT’e yeniden katılacağını duyurdu. Bu gelişme, yeni hükümetin ekonomiyi liberalleştirme hedefi doğrultusunda atılan ilk somut adım olarak değerlendiriliyor.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husrih Şam'da Financial Times'a konuştu, ülke ekonomisine ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Husrih, Suriye'nin “birkaç hafta içinde”SWIFTuluslararası ödeme sistemine geri döneceğini ve14 yıl sonra ülkenin yeniden küresel ekonomiyle bağlantıkuracağını aktardı.

SURİYE EKONOMİSİNDE YENİ YOL HARİTASI

Yıkıma uğrayan ekonomiyi yeniden inşa etmek için ülkenin mali sistemini ve para politikasını yeniden yapılandırmaya yönelik bir yol haritası belirlediklerini aktaranAbdulkadir Husrih,yabancı yatırımı geri getirmeyi, ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı, para birimini normalleştirmeyi ve bankacılık sektöründe reform yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Husrih Financial Times'a verdiği demeçte “Yeniden inşa ve altyapı için beklenen doğrudan yabancı yatırım göz önüne alındığında ülkenin bir finans merkezi olarak markasını geliştirmeyi hedefliyoruz. Önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da daha yapılacak çok iş var” dedi.

LİBERALSURİYE EKONOMİNİN İLK ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞI

Öte yandanFT'ye göre SWIFT'in geri dönüşü, yeni hükümetin Suriye ekonomisini liberalleştiren revizyonunda ilk önemli kilometre taşı. Ayrıca ABD'nin geçen ay yaptırımları kaldırmasının ardından yeni yetkililerin uluslararası ticaret ve yatırımı cezbetmek için hızlı hareket ettiğinin de bir işareti.