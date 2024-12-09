Suriye'deki devrim rüzgarı Borsa İstanbul'da fırtına kopardı! Çimento ve inşaat firması hisseleri uçtu

09 Aralık 2024 13:40 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:41

Borsa İstanbul güne çimento rallisi ile başladı. Hafta sonu Esad rejiminin tarih olmasından sonra borsada olumlu rüzgarlar esmeye başladı. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif rol alabileceği düşünülen Türk çimento şirketlerinde sert yükselişler görüldü.

Borsa İstanbul 26 Eylül'den bu yana ilk kez 10 bin bariyerini aştı! Açığa satış yasağının gölgesi kayboldu

Borsa İstanbul 26 Eylül'den bu yana ilk kez 10 bin bariyerini aştı! Açığa satış yasağının gölgesi kayboldu

Esad​ rejiminin düşmesi, Suriye​'de iç savaşın artık sonuna gelindiği şeklinde yorumlandı. Türk inşaat ve çimento şirketlerinin hisseleri, Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra beklenen yeniden yapılanma çabalarıyla Pazartesi günü yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi ve yeniden inşasına olan bağlılığını doğruladı. Enka İnşaat, Bursa Çimento ve Oyak Çimento gibi şirketler, Suriye inşaat sektöründeki gelecek fırsatlara ilişkin piyasa iyimserliğini yansıtan önemli hisse senedi artışları gördü.

BORSADA ÇİMENTO RALLİSİ

Esad'ın devrilmesinden sonraki süreçte Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif rol alabileceği düşünülen Türk çimento şirketlerinde sert yükselişler görüldü.

TÜRK İNŞAAT VE ÇİMENTO ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ ARTTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeli göçmenlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri ve Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'nin yeniden inşası için çalışacağını söyledi.

Suriye'de yaşanan son gelişmeler 13 yıl süren iç savaşın artık sonuna gelindiği şeklinde yorumlanırken bu gelişmelerin ardından BIST 100 endeksi de sabah saatlerinde yüzde 1'lik yükselişle 10 bin 188 puana çıktı.