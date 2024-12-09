Suriye'deki devrim rüzgarı Borsa İstanbul'da fırtına kopardı! Çimento ve inşaat firması hisseleri uçtu
Borsa İstanbul güne çimento rallisi ile başladı. Hafta sonu Esad rejiminin tarih olmasından sonra borsada olumlu rüzgarlar esmeye başladı. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif rol alabileceği düşünülen Türk çimento şirketlerinde sert yükselişler görüldü.
Esad rejiminin düşmesi, Suriye'de iç savaşın artık sonuna gelindiği şeklinde yorumlandı. Türk inşaat ve çimento şirketlerinin hisseleri, Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra beklenen yeniden yapılanma çabalarıyla Pazartesi günü yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi ve yeniden inşasına olan bağlılığını doğruladı. Enka İnşaat, Bursa Çimento ve Oyak Çimento gibi şirketler, Suriye inşaat sektöründeki gelecek fırsatlara ilişkin piyasa iyimserliğini yansıtan önemli hisse senedi artışları gördü.
BORSADA ÇİMENTO RALLİSİ
Esad'ın devrilmesinden sonraki süreçte Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif rol alabileceği düşünülen Türk çimento şirketlerinde sert yükselişler görüldü.
TÜRK İNŞAAT VE ÇİMENTO ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ ARTTI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeli göçmenlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri ve Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'nin yeniden inşası için çalışacağını söyledi.
Suriye'de yaşanan son gelişmeler 13 yıl süren iç savaşın artık sonuna gelindiği şeklinde yorumlanırken bu gelişmelerin ardından BIST 100 endeksi de sabah saatlerinde yüzde 1'lik yükselişle 10 bin 188 puana çıktı.
- Türkiye'nin en büyük inşaat şirketi Enka İnşaat'ın hisseleri yaklaşık yüzde 4 arttı.
- Çimento şirketleri Bursa Çimento ve Oyak Çimento sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 9,9 arttı.
- Çelik üreticisi İskenderun Demir Çelik yaklaşık yüzde 10 arttı.
- Türkiye'nin en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden biri olan Emlak Konut yüzde 2,2 kazandı.
- Çimento şirketlerini içeren Türkiye'nin metal dışı endeksi yüzde 6,57 artarken, inşaat endeksi yüzde 2,79 arttı.
- Çimento fabrikaları bulunan Uşak Seramik ve Sanko Holding'in hisseleri yüzde 10 yükseldi.
- Nuh Çimento, OYAK Çimento, ÇİMSA, Limak Doğu Anadolu Çimento ve Çimbeton hisseleri de yüzde 8'in üzerinde artış kaydetti.
- İskenderun Demir ve Çelik (İsdemir) hisseleri de sabah saatlerinde yüzde 10 kazanç sağladı.