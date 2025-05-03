Suriye'den Türkiye'ye yatırım çağrısı

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Türk şirketlerine ülkesinin enerji sektörüne yatırım çağrısında bulunarak, 'Suriye'de enerjinin her alanına yatırım yapılabilir. Arama, sondaj, rafinaj, iletim, hatları ve santrallerin rehabilitasyonu, rafinerilerin yeniden inşası ve madencilik alanında çalışma imkanları mevcut.' dedi.

TÜRKİYE DESTEĞİNE VURGU YAPTI

Türkiye'nin özellikle Suriye'nin kuzeyine elektrik alanında önemli yardımlarda bulunduğunu dile getiren el-Beşir, şunları kaydetti:

'Şu anda Türkiye'den Suriye içine uzanacak 400 kilovoltluk hatla ilgili bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Buna ek olarak Kilis ile Halep arasında uzanan doğal gaz hattı üzerinde de çalışıyoruz. Bu hattı hem Suriye hem de Türkiye tarafında yeniden işler hale getirmeye çalışıyoruz. Bu hat üzerinden Suriye içindeki elektrik üretim santrallerine günlük 6 milyon metreküp gaz temin edebiliriz. Bu da enerji durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.'

el-Beşir, iki ülke arasında enerjiyle ilgili başka bir hattın da gündemde olduğunu belirterek, 'Önümüzdeki günlerde onunla ilgili çalışmalar da başlayabilir. Şu anda hazırlık aşamasında. Bu hat, Reyhanlı ile Harem bölgesi arasında olacak. Türkiye tarafında bir trafo merkezi bulunuyor. İhale süreci tamamlandıktan sonra bu merkez üzerinden yaklaşık 80 megavatlık elektrik Suriye'nin kuzeyine ulaştırılacak.' bilgisini paylaştı.

DOĞALGAZ İÇİN DESTEK

Ülkesinin madencilik alanındaki hedeflerine de değinen el-Beşir, 'Fosfat ve lityum gibi madenler üzerinde çalışmalar yapılacak.' dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın denizlerde doğal gaz arama konusunu da gündeme getirdiğini anımsatan el-Beşir, 'Enerji alanında Suriye ile Türkiye arasında genel bir işbirliği çerçeve anlaşması imzalanacak.' diye konuştu.

el-Beşir, Türk şirketlerine yatırım çağrısı yaparak, 'Suriye'de enerjinin her alanına yatırım yapılabilir. Petrol ve doğal gaz arama, sondaj, rafinaj ve iletiminin yanı sıra elektrik hatlarının ve santrallerin rehabilitasyonu, rafinerilerin yeniden inşası ile madencilik alanında da çalışma imkanları mevcut.' ifadelerini kullandı.



