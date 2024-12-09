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Suriyeliler dönünce kira fiyatları düşecek iddiası! Sektör yetkilileri yorumladı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: NTV
09 Aralık 2024 14:36 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:32
Suriyeliler dönünce kira fiyatları düşecek iddiası! Sektör yetkilileri yorumladı

Esad rejiminin çökmesiyle ülkemizde barınan çok sayıda Suriyeli ülkesine dönmeye başladı. Bu durum, 3 milyon Suriyeli'nin yaşadığı Türkiye'de çok sayıda konutun boşa çıkacağı anlamına geliyor. Bu durum kira fiyatları düşer mi sorusunu akla getirdi. İşte sektör temsilcilerinin yorumları!..

Türkiye​'nin güneydoğu komşusu Suriye​ tarihi dönemlerinden birini yaşıyor. Beşar Esed başkanlığındaki Baas rejimi 61 yıl sonra yıkılırken, uzun yıllardır vatanlarından hasret sürgün yaşayan milyonlarca Suriyeliye dönüş yolu açıldı. Dünyanın birçok ülkesinden Suriye'ye doğru tersine bir göç hareketi başlatan Suriyeliler sınır kapılarında yığıldı. Aşağı yukarı 3 milyon Suriyeli'nin yaşadığı  Türkiye ise sınır kapıları en hareketli ülke oldu.

Suriyeliler dönünce kira fiyatları düşecek iddiası! Sektör yetkilileri yorumladı - 1. Resim

600 BİN KONUTTA 3 MİLYON SURİYELİ

Diğer yandan Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün ekonomik anlamda etkilerinin ne olacağı tartışılmaya başlandı. Suriyelilerin dönüşünün en büyük yansımalarından biris de kuşkusuz  konut sektörüne olacak. 3 milyon Suriyeli göçmenin Türkiye'de yaklaşık 600 bin konutta yaşadığı tahmin ediliyor. Sektör yetkilileri, buradan hareketle göçmenlerin dönüşünün kira fiyatları üzerinde olumlu etkileri olacağını tahmin ediyor.

Suriyeliler dönünce kira fiyatları düşecek iddiası! Sektör yetkilileri yorumladı - 2. Resim

DENGELENME HIZLANACAK

NTV'nin haberine göre özelikle Suriyeli nüfusun yarısına ev sahipliği yapan İstanbul'da kısa süre içinde kira fiyatlarının aşağı inmesi bekleniyor. Kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması nedeniyle fiyatların arttığını belirten sektör yetkilileri, Suriyelilerin boşaltacağı evler ile birlikte kiralık konut arzının yükseleceğini ifade ediyor. Daha fazla evin boşa çıkması ile kira fiyatlarındaki dengelenmenin de hızlanacağı belirtiliyor.

Ayrıca yüksek talep nedeniyle eli güçlenen ev sahiplerinin, kiralamalar için istediği ağır şartlardan vazgeçebilecekleri dile getiriliyor.

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Kaynak: NTV
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MİSAFİR 9 Aralık 2024 16:36

Ev sahiplerine yazık olacak.....

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