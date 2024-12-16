Suriyeliler rotayı ülkelerine çevirdi! O ilde kiralar eridi, ev bulmak kolaylaştı

16 Aralık 2024 10:51 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:10

Rejimin baskılarından kaçıp Türkiye'de farklı şehirlere yerleşen sığınmacılar, rejimin düşmesiyle birlikte dönüş yoluna geçti. Suriyelilerin dönüş ile o ilde hayat tamamen değişti. Suriyelilerin boşalttığı evlerin kiraları yarı yarıya düştü. Öte yandan Türkiye'de araç sahibi olan Suriye uyruklu vatandaşlar, her bütçeye uygun aracın bulunduğu oto pazarlarını doldurdu. Araçlarını uygun fiyattan satılığa çıkardı.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından binlerce Suriyeli ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı. Muhaliflerin Beşar Esad'ı devirmesiyle birlikte Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönüyor. Dönüşe geçen Reyhanlı'daki Suriyelilerin boşalttığı evlerin kiraları 17 bin liradan 10 bin liraya kadar düştü. Bu ilçede kira fiyatları belirgin bir şekilde geriledi.

HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNDE KİRALAR DÜŞTÜ

Suriye'deki 13 yıllık iç savaşın ardından Esad rejiminin çökmesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin memleketlerine dönüşleri sürüyor.

Özellikle Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeliler hızla topraklarına kavuşabilmek amacıyla evlerini acilen satışa çıkardı. İlçede kira fiyatları belirgin bir şekilde düştü. Evlerini 1,5 milyona verip memleketine gideceğini söyleyen çok fazla Suriyeli hazırlıklara başladı. Ev kiraları 15-17 bin civarındayken, şu an 10 bin liraya düştü.

KİRALARDA YUKARI YÖNDE ARTIŞ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; Kayseri'de yaklaşık 15 bin konutta Suriyelilerin barındığını ifade ederek piyasalarda ilerleyen zamanlarda kiralık konut anlamında rahatlama olacağını düşünüyoruz" dedi.

Başkan Atasoy; "Suriyeliler gittiği zaman kira fiyatlarında düşüş değil de artış olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü belli rakamlar var ve vatandaşın o rakamdan aşağı vereceğini düşünmüyoruz. Yukarı yönde bir artış olacağını da düşünmüyoruz. Suriyelilerin birden bire değil de kademeli gideceği kanaatindeyiz" dedi.

SURİYELİLERİN GİDİŞİ SANAYİ VE ESNAFI ETKİLER Mİ?

Suriyelilerin gidişinin sanayi esnafını etkilemeyeceğini söyleyen Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 22 yıldır oto tamir işi yapan Zeynel Körnüş, "Benim yanımda çok sayıda çalışan oldu. Memnumdum bir sıkıntı yaşamadım. Bir kısmı zaten vatandaşlık da aldı. Yani gider gitmez ona bir şey diyemeyiz sonuçta onların bir memleketi var o kendilerinin kararı. Suriyelilerin gidişi sanayi esnafını etkilemez. Arkadan yetişen eleman olduğu için etkilemez. Şuan benim yanımda 7 tane Türk eleman var çalışan 1 Suriyeli kaldı. Gidip gitmemek onların kararı’’ diye konuştu.

SURİYELİLER DÖNMEK İÇİN OTO PAZARLARI DOLDURDU

Bazı Suriyeliler, kentin farklı noktalarında kurulan oto pazarlarına akın ederek araçlarını satılığa çıkardı.

Oto pazarına gelerek aracını satan Suriye uyruklu vatandaş, "Ülkemizde savaş sona erdi, biz de yavaş yavaş toparlanmaya başladık. O yüzden aracımı buraya getirerek satışa çıkardım, dönmeyi planlıyoruz" diye konuşurken, diğerleri ise, "Buraya gelme sebebim aracımı satarak ülkeme geri dönmek. Buraya geleli 13 yıl oldu. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz." dedi.