Suriyelilerin dönüşü o sektöre yaradı! Esnafın yüzü gülecek

25 Aralık 2024 09:19 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:53

Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki mülteciler ülkelerinin yolunu tutmaya başladı. Suriyelilerin dönüşü Türkiye'deki ikinci el piyasasını hareketlendirdi. Piyasanın daha da canlanmasını beklediklerini söyleyen esnaf, "Eşyalarını götürecek durumları yok. Mecburen bir kısmını satıp nakit paraya çevirecekler" dedi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra ülkelerine geri dönmeye başladı. Son iki haftada 25 binden fazla Suriyeli ülkesinin yolunu tutarken, geri dönen sığınmacıların en fazla ihtiyaç duyduğu şey ise yeni yaşamları için gereken nakit para oldu. Suriyelilerin eşyalarını satarak nakit para ihtiyacını karşılaması ise ikinci el eşya satışı yapan esnafa yaradı.

Hatay’da yaşayan Suriyeliler, ülkelerine döndüklerinde yeni bir yaşam kurabilme umuduyla eşyalarını satarak nakde çeviriyorlar. Suriyeliler, sattıkları eşyalardan elde ettikleri geliri yeni hayatlarında değerlendirmeyi planlıyorlar. Bu durum ikinci el eşya piyasasında hareketlilik sağladı.

"ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK"

“Geçen Suriyeli bir arkadaş geldi 'klimam, televizyonum ve buzdolabım var satmak istiyorum' dedi 'olur' dedik ve birkaç güne kadar gelecek inşallah”

40 yıldır ikinci el eşya alım satımı yapan Sedat Us, Suriyelilerin ülkelerine dönüş öncesi eşyalarını nakde çevirmeyi planladıklarını belirterek, “Suriyelilerin gitmesiyle pazarın durumu ilerleyen günlerde değişecek. Ben öyle tahmin ediyorum çünkü eşyalarını götürecek pozisyonda olmadıkları için mecburen eşyalarının bir kısmını yani işe yaradıklarını satacaklar ve nakde çevirecekler. Yani esnafın yüzü gülecek gibi geliyor bana, benim görüştüğüm edindiğim bilgi bu şekilde" dedi.

"PİYASAYI CANLANDIRACAK"

İkinci el piyasasının hareketlenmesini beklediğini söyleyen esnaf, "Geçen mesela Suriyeli bir arkadaş geldi dedi ki 'klimam, televizyonum ve buzdolabım var satmak istiyorum, satmayı düşünüyorum', 'olur' dedik ve birkaç güne kadar gelecek inşallah. Yani muhakkak canlandıracak çünkü eşyalarını götürecek gibi bir halleri bir pozisyonları yok. Mecburen satacaklar, paralarını ceplerine koyacaklar. Biz de burada misafir ettik, işleri güçleri rast gelsin" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: SURİYELİLER EŞYALARINI DA GÖTÜREBİLECEK

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin ülkelerine giderken yanlarında ne götürebileceğine, Türkiye'de satın aldıkları eşyalarını ve benzeri şeyleri nasıl taşıyacaklarına ilişkin bilgiler verdi. Yerlikaya, daha önce Suriyelilerin beraberlerinde nakliye araçlarıyla taşıdığı eşyaları sınır kapısında indirip, sınırın diğer tarafında başka bir araca yüklemek zorunda kaldığını anlattı.

Şimdi bunu kolaylaştırmak istediklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Dedik ki, 'bu insanlar evlerinde ne varsa hepsini oraya götürsünler.' Çünkü orada imkan yok. Şimdi A ilinden gönüllü dönüş yapan bir Suriyeli, eşyalarını araca yükledikten sonra bunların kayıtlarıyla beraber tamamını o araçla Suriye'nin içinde hangi il, ilçedeyse evinin önüne kadar götürebilecek" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Bu adımın sadece ev eşyalarıyla ilgili olmadığını da belirten Yerlikaya, "Eğer iş yeri, dükkanı onlar varsa oradaki eşyalarını da götürebilecekler. Bunun haricinde 200 binin üzerinde araçları var, bu araçları da oraya götürebilecekler" dedi.