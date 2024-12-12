Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu

12 Aralık 2024 10:49 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:55

Suriye’nin yeniden inşası için 400 milyar doları aşan bir bütçe gerekiyor. BM ve Dünya Bankası raporlarına göre, savaşın yıktığı altyapının maliyeti 118 milyar doları bulurken, ülke ekonomisi yüzde 52 oranında daraldı.

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Suriye​'de 61 yıl sonra sona eren Baas rejimi, arkasında adeta bir enkaz​ bıraktı. Hal böyle olunca hiç vakit kaybetmeden ülkenin yeniden inşası için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda gözler, Suriye'nin yeniden toparlanması senaryolarına çevrildi.

Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçe 400 milyar doları aşabilir.

BM RAPOR YAYINLADI

Vision of Humanity'nin verilerine göre iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, son çatışmalar hariç, ülkedeki konutların yüzde 17,5'i yıkıldı. Tahminler, çatışmalardan kaynaklanan altyapı hasarının 118 milyar dolara yakın olduğunu gösteriyor.

YÜZDE 52 KÜÇÜLDÜ

Dünya Bankası raporuna göre ise petrol dışı ekonomi, altyapıların tahrip olması, yakıt ve elektriğe erişimin azalması, düşük iş güveni ve ticaretin aksaması nedeniyle yüzde 52 oranında küçüldü.

Tarım ve kamu sektörünün ise reel olarak yüzde 40'tan fazla küçüldüğü tahmin ediliyor.

Dünya Bankası'na göre 2021'de Suriye’nin milli geliri, 2010 yılına kıyasla yüzde 54 azalmış durumda. Ve nüfusun yüzde 69'u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

EKONOMİNİN TOPARLANMASI İÇİN EN AZ 10 YILA İHTİYAÇ VAR

Suriye ekonomisinin toparlanabilmek için en az 10 yıla ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Özellikle Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, Çin, Türkiye ve uluslararası finans kuruluşlarının desteği önemli. Ancak bu desteğin ne ölçüde sağlanabileceği siyasi gelişmelere bağlı olacak.