Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Suriye'ye ihracatta rekor artış

GAİB tarafından yapılan açıklamaya göre Suriye'nin yeniden inşası için Türkiye'den Suriye'ye yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 36,7 arttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye'ye ihracatta rekor artış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 12:20

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den yılın ilk 4 ayında Suriye'ye ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7 arttı.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde Suriye'ye 489 milyon 837 bin dolar ihracat yapılırken, 2025'in ilk 4 ayında bu rakam 669 milyon 661 bin dolara yükseldi.

Nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,6’lık artışla 162 milyon 109 bin dolar oldu.

Suriye'ye ihracatta rekor artış

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nin de Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırma yönünde adımlar atmasının, iş dünyası ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Kadooğlu, bu gelişmenin sadece Suriye'nin yeniden inşası değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki ekonomik ve diplomatik rolü açısından da önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek, yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin ekonomik toparlanma sürecinde tarihi bir dönüm noktası olacağını kaydetti.

Suriye'ye ihracatta rekor artış

Türkiye'nin, başından beri izlediği yapıcı ve çok boyutlu diplomasinin meyve vereceğini düşündüğünü vurgulayan Kadooğlu, şöyle devam etti:

"Uluslararası yaptırımların gevşemesiyle birlikte piyasalarda oluşan güven ortamının ve ticaret kanallarının yeniden açılmasının etkilerini kısa sürede göreceğiz. Firmalarımız özellikle lojistik avantajları ve bölgesel uzmanlıklarıyla bu sürecin doğal partneri olmaya hazırlar. Türkiye ile Suriye arasında artacak ticaret, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de daha güçlü bir zemine oturmasına katkı sağlayacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kamu işçisi için istenen zam oranı belli oldu!
Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti!
ETİKETLER
#güneydoğu anadolu
#Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
#suriye ihracat
#ihracat rakamları
#suriye ticaret
#Türkiye-suriye Ilişkileri
#Suriye Ihracatı
#Ekonomik Yaptırımlar
#Uluslararası Ticaret
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.