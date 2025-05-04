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 | Bengü Sarıkuş

Sürücü belgesi yenilemek için son günler!

Sürücü belgesi yenileme sürecinde son başvuru tarihi uzatıldı. Ehliyet sahiplerinin en geç 31 Temmuz 2025 tarihine kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'ne başvurması gerekiyor. Peki ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve sürücü belgesi yenileme için nasıl randevu alınır?

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Sürücü belgesi yenilemek için son günler!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 16:49

Güncel güvenlik önlemlerine uyum için Türkiye'de sürücü belgeleri eski formatından çıkarak yenileniyor. Eski tip ehliyetlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nde yenilenmesi için belirlenen süre uzatıldı. Ehliyet sahiplerinin en geç 31 Temmuz 2025'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Güvenlik, dijitalleşme ve uluslararası standartlara uyum gibi çeşitli nedenlerle zorunlu hale gelen ehliyet yenileme süreci halen devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için belirlenen süre, İçişleri Bakanlığı tarafından uzatıldı. Sürücü belgesini henüz yenilemeyen vatandaşların temmuz ayı sonuna kadar başvurularını tamamlayıp harç ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

Sürücü belgesi yenilemek için son günler!

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemi için ALO 199 Çağrı Merkezi, e-Devlet veya nvi.gov.tr üzerinden randevu gerçekleştirilebilir. Gerekli belgeleri tamamladıktan sonra nüfus müdürlüklerine başvurarak sürü belgeleriniz güncel hale getirilir.


SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Sürücü belgesi yenilemek için son günler!

31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip ehliyetlerinizi yenilemezseniz, belgeleriniz geçersiz sayılacak ve araç kullanırken yaptırımla karşılaşabileceksiniz. Başvuru yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak, mağduriyet yaşamamak için işlemlerinizi erken tamamlayabilirsiniz.

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