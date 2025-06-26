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 | İrem Çınar

Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede geri sayım başladı: Bunu yapmayan yandı

Ehliyetini hâlâ yenilemeyenler için zaman daralıyor. 2016 öncesine ait eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025’ten sonra geçersiz sayılacak. Bu tarihe kadar yenileme işlemini yaptırmayan sürücüler, hem ceza ödeyecek hem de daha yüksek masraflarla karşı karşıya kalacak.

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Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede geri sayım başladı: Bunu yapmayan yandı
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 14:25

Yeni tip çipli sürücü belgelerine geçiş sürecinde geri sayım başladı. 31 Temmuz 2025’e kadar eski ehliyetlerini yenileyen sürücüler yalnızca 15 TL ödeme yaparak işlemlerini tamamlayabilecek. Bu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedelinden oluşuyor. Ancak bu tarihten sonra yenileme maliyeti ciddi oranda artacak. Geciken B sınıfı sürücüler için bu tutar 7.438 TL’ye kadar çıkabiliyor.

4 MİLYON KİŞİ HÂLÂ ESKİ EHLİYETLE TRAFİKTE

İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı güncel verilere göre, yaklaşık 31 milyon kişi yeni çipli ehliyete geçti. Ancak hâlâ 4 milyondan fazla vatandaş eski sürücü belgeleriyle trafiğe çıkıyor. Uzmanlar, son dönemde randevularda yoğunluk yaşandığını belirterek işlemlerin son dakikaya bırakılmaması konusunda uyarıyor.

Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede geri sayım başladı: Bunu yapmayan yandı

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

  • randevu.nvi.gov.tr
  • ALO 199 çağrı merkezi
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması
  • Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede geri sayım başladı: Bunu yapmayan yandı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Eski sürücü belgesi
  • Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu
  • 15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Başvuru sırasında randevusuz işlem de yapılabiliyor, ancak bu durumda süreç daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici bir sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede geri sayım başladı: Bunu yapmayan yandı

DEKONTU SAKLAYIN

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontu, başvuru esnasında mutlaka ibraz edilmeli. Dekontun sunulmaması halinde işlem geçersiz sayılıyor.

1 AĞUSTOS 2025’TEN SONRA EHLİYETSİZ SAYILABİLİRSİNİZ

31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezası hem de trafikten men edilme riski doğuracak.

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