Sürücüler dikkat! Kara yolu geçiş ücretlerinde yeni dönem: Her yıl otomatik artacak

Kara yollarının geçiş ücretlerinde, her takvim yılı başında, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı kara yollarına ilişkin geçiş ücretlerinde belirleyici olan yönetmelikte önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, ücret artışlarına dair yöntemi baştan sona değiştiriyor.

ÜFE YERİNE YENİDEN DEĞERLEME ORANI ESAS ALINACAK

Mevcut uygulamada, geçiş ücretleri her yıl üretici fiyat endeksi (ÜFE) dikkate alınarak artırılıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, artık ücretler Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenen yeniden değerleme oranına göre belirlenecek.

KÜSURATLARA YUVARLAMA UYGULAMASI GELİYOR

Yönetmeliğe eklenen bir diğer önemli madde ise küsurat düzenlemesi oldu. Geçiş ücretlerinde yapılan artış sonucu ortaya çıkan küsuratlar, en yakın 1 Türk lirası ve katlarına yuvarlanacak. Bu uygulama hem sürücüler hem de tahsilat sistemleri açısından işlemleri sadeleştirmeyi hedefliyor.

YÜRÜRLÜK TARİHİ BELLİ OLDU

Yapılan değişiklikler hemen yürürlüğe girmeyecek. Yeni yönetmelik, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Bu süreçte mevcut sistem işlemeye devam edecek.