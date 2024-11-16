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Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Pazartesi günü pompaya yansıyacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Kasım 2024 14:00 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 15:31
Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Pazartesi günü pompaya yansıyacak

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve dövizdeki değişiklikler akaryakıta da yansıyor. Benzin fiyatlarında pazartesi gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor.

Petrol fiyatları​ dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor.

Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin​, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek.

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Pazartesi günü pompaya yansıyacak - 1. Resim

Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

16 KASIM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT​ FİYATLARI 

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları 

Benzin litre fiyatı: 42.90 TL

Motorin​ litre fiyatı: 42.88 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Pazartesi günü pompaya yansıyacak - 2. Resim

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.79 TL

Motorin litre fiyatı: 42.82 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Pazartesi günü pompaya yansıyacak - 3. Resim

İzmir akaryakıt fiyatları 

Benzin litre fiyatı: 43.80 TL

Motorin litre fiyatı: 43.92 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Pazartesi günü pompaya yansıyacak - 4. Resim

Ankara akaryakıt fiyatları 

Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

Motorin litre fiyatı: 43.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

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Kaynak: tgrthaber.com
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