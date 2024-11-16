Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Pazartesi günü pompaya yansıyacak
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve dövizdeki değişiklikler akaryakıta da yansıyor. Benzin fiyatlarında pazartesi gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor.
Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor.
Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek.
Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.
16 KASIM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.90 TL
Motorin litre fiyatı: 42.88 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.79 TL
Motorin litre fiyatı: 42.82 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.80 TL
Motorin litre fiyatı: 43.92 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.33 TL
Motorin litre fiyatı: 43.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL