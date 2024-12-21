Sürücülere teşvik amaçlı akaryakıtta indirim müjdesi! Protokol imzalandı, 1 Ocak'ta başlıyor

21 Aralık 2024 18:39 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 18:40

Sürücülere trafikte teşvik amaçlı akaryakıt indirimi sağlanması için protokol imzalandı. Trafikte motosiklet sürücülerini ölümcül kazaya götüren sebeplerinden birisi ekipman yetersizliği. Doğru ekipmanla kazalarda kötü sonuçları engellemek için büyük bir anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...

Trafikte ölümle sonuçlanan motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için yeni bir anlaşma imzalandı. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, motosiklet kazalarını azaltmak ve kask kullanımını teşvik etmek amacıyla örnek bir proje hayata geçirildi. İslahiye Kaymakamlığı öncülüğünde, kask takan motosiklet sürücülerine indirimli yakıt imkânı sağlayacak bir protokol imzalandı. Bu uygulamanın Türkiye genelinde de örnek olması bekleniyor.

AKARYAKITA İNDİRİM MÜJDESİ

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki 9 akaryakıt istasyonu işletmecisi ile anlaşma sağlandı. Protokol kapsamında, 1 Ocak’tan itibaren kask takarak akaryakıt almak için gelen motosiklet sürücülerine 3 ay boyunca yüzde 5 indirim uygulanacak.

EN TEMEL KURAL KASK TAKMAK

165 Kazada 9 Can Kaybı Protokol töreninde konuşan Kaymakam Soylu, 2024 yılında İslahiye’de meydana gelen 165 motosiklet kazasında 9 sürücünün hayatını kaybettiğini ve 200’e yakın kişinin yaralandığını hatırlatarak kazaların önlenmesi için bu tür projelerin önemine vurgu yaptı.

Soylu, kask kullanımının hayat kurtarıcı bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi:“Kazalardaki ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmenin en temel kuralı kask takmaktır. Güvenlik güçlerimizle gerekli tedbirleri alıyoruz ancak sosyal sorumluluk projeleriyle bu bilinci daha da artırmayı hedefliyoruz. Kaskını takarak akaryakıt istasyonuna gelen hemşehrilerimiz hem yüzde 5 indirimden faydalanacak hem de kısa sürede kask için gerekli bütçeyi karşılayabilecek. Projeye destek veren tüm akaryakıt işletmelerine teşekkür ediyorum.”