Sürücüleri ilgilendiriyor! 15 yaş ve üzeri aracı olanlar için yeniden yürürlüğe girebilir

18 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:43

Engelliler için ÖTV muafiyetli güncel araç fiyatları listesi belli oldu! 477.731 TL'ye kadar düştü

Engelliler için ÖTV muafiyetli güncel araç fiyatları listesi belli oldu! 477.731 TL'ye kadar düştü

15 yaşından büyük araçlara yönelik teşvik programının yeniden uygulanması çağrısında bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşlara verilen 15 bin liralık teşvikin yeniden hayata geçirilmesini savunuyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in, otomobiller için geçmişte defalarca uygulanan hurda teşviklerini yeniden gündeme getirdi.

15 YAŞ VE ÜZERİ ARACI OLAN SÜRÜCÜLER İÇİN GEÇERLİ

Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanan hurda teşviki, belirli bir yaşı tamamlamış olan araçların hem çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuzlukları önlemeyi hem de otomotiv endüstrisinde kullanılan parçaların geri dönüşümünü amaçlıyordu.

Hurda teşvikleri, hem yollardaki yaşlı araçların hurdaya ayrılmasını hem de sıfır araç satışlarını artırıyordu. Ancak uygulama 2019 yılında kaldırıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2019 yılında sonlandırılan hurda teşvikinin tekrar yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti.

ARAÇ SAHİPLERİNE TEŞVİK ÖDEMESİ İÇİN ÇAĞRI

Palandöken, 15 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması gerektiğini belirterek ilgili bakanlığa talepte bulundu.

Eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara verilen 15 bin liralık teşvikin yeniden hayata geçirilmesi için çağrı yaptı.

Palandöken, eski, çürümüş ve çevre kirliliği oluşturan araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakılarak ekonomiye kazandırılması gerektiği konusunda uyardı.

Ayrıca araçlarını hurdaya ayıranlara vergi borcu ve trafik ceza affı getirilmesi gibi avantajlar talep etti.

SIFIR ARAÇ SATIŞINI ARTIRABİLİR

Ülkemizde sıfır araç fiyatlarının yükselmesi ve vergisiz fiyatı artan araçların ÖTV matrahının yükselmesi nedeniyle araç fiyatları hızla arttı. Vatandaşın umudu ise ikinci el ve yaşlı araçlar oldu.

Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde yaklaşık 26 milyon araç yer alırken Palandöken'in çağrılarının nasıl cevap bulacağı merak ediliyor.