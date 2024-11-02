Süt desteği primi artacak! Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı: Kasım ve Aralık döneminde uygulanacak

02 Kasım 2024 12:15 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 12:16

Süt desteği primi için müjde geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekim, kasım ve aralık dönemi için süt priminin yüzde 100 artıracağını ve 1 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı​ İbrahim Yumaklı​ müjdeyi açıkladı. Çiğ süt destek primi artıyor. Bakan Yumaklı, gelecek yıl için tarımsal üretimle alakalı desteklerin bütçe görüşmelerinin başladığını söyledi. Desteklerin 91 milyar liradan 135 milyar liraya çıkarıldığını hatırlatan Yumaklı, "Eğer gerekirse ve ihtiyaç varsa önümüzdeki yıl da süt regülasyonunu sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ÇİĞ SÜT DESTEK PRİMİ ARTACAK

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Ankara​'nın Elmadağ ilçesine bağlı kırsal Yeşildere Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız ve 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasa regülasyonunu hem de üreticilerimize destek olması açısından bu üç ay için süt primini 1 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

1 LİRA OLARAK UYGULANACAK

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti;

"Tarımsal üretimle alakalı desteklerin bütçe görüşmeleri başladı. Destekler 91 milyar liradan 135 milyar liraya çıkarıldı.

Ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşması ile birlikte bir problem oluşmuştu. Bakanlık ve Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevini yerine getirmeye başladık. Alımlar devam ediyor, yaklaşık 50 bin tona yakın süt piyasadan çekildi bu dönemde. Sene sonuna kadar devam edeceğiz ancak eğer gerekirse ve ihtiyaç varsa önümüzdeki yıl da süt regülasyonunu sürdürmeye devam edeceğiz. Süt primini yüzde 100 arttıracağız ve 1 lira olarak uygulayacağız."