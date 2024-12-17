Süte zam geldi! İşte 2025 tarifesi

17 Aralık 2024 19:47 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 19:57

Süt fiyatlarına zam geldi. Yeni yılla birlikte uygulanacak yeni fiyat tablosu belli oldu. Çiğ sütteki fiyat artışıyla beraber 2025 yılında süt ürünlerinde de zam uygulanabilir. İşte detaylar...

Yeni yılda gıda fiyatlarında yükselmesi beklenen kalemlere bir yenisi daha eklendi. 1 Ocak 2025'ten itibaren çiğ süt​ fiyatlarına yüzde 17 zam yansıtılacak. Buna göre süt ürünlerinin genelinde de fiyat artışı bekleniyor.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncelledi. Yapılan açıklamaya göre, çiğ süt fiyatına yüzde 17 oranında artış gerçekleşiyor.

3 AYDA BİR YENİDEN BELİRLENİYOR

USK’nın internet sitesindeki açıklamada, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün litre fiyatı net 17,15 lira olarak belirlendi. Üreticinin eline geçecek bu fiyat, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda, bu giderlerin ayrıca üreticiye ödenmesini öngörüyor.

Ayrıca, belirlenen yağ ve protein oranlarındaki her 0,1’lik değişim için litre başına 25 kuruş fark uygulanacağı açıklandı.

USK, daha önce alınan karar doğrultusunda, çiğ süt fiyatlarının üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirileceğini de not düştü.

Süt üretimindeki maliyetlerin etkisiyle sütle üretilen gıdalara da yansıması bekleniyor.