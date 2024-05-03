Tabela yeniden değişti! Akaryakıta 2 zam bir indirim geldi

03 May 2024 09:03 - Güncelleme : 03 May 2024 09:08

Çok çalışıyoruz! Dünyanın mesai karnesinde Türkiye'nin yeri belli oldu

Çok çalışıyoruz! Dünyanın mesai karnesinde Türkiye'nin yeri belli oldu

Brent petrol Cuma günü küresel piyasalarda 83 dolara kadar geriledi. Orta Doğu yaşanan gelişmeler ABD ham petrol stokları ve FED’ faiz indirimlerine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Yurt içinde ise akaryakıt fiyatları yeniden değişti.

YÜZDE 6 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Uzmanlar bu hafta petrolde Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmaya ilişkin endişelerin azalması, ABD ham stoklarındaki artış ve talep görünümüne ilişkin artan belirsizliğin petrol üzerinde baskıya neden olması nedeniyle yüzde 6 düşüş bekliyor.

Mısır bu hafta İsrail ile Hamas arasında durmuş olan barış müzakerelerini yeniden masaya koymak için aracı oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Hamas'ı İsrail'in rehineler için ateşkes teklifini kabul etmeye çağırdı.

ABD’DE STOKLAR ARTIYOR

ABD Enerji Enformasyon Dairesi ülkenin ham petrol stoklarında son haftada 7,3 milyon varillik keskin bir artış yaşandığını kaydetti. Böylelikle ham üretim şubat ayında yaklaşık üç buçuk yılın en yüksek seviyesi olan günlük 13,15 milyon varile yükseldi.

ÜRETİM KESİNTİLERİ HAZİRAN SONRASINA SARKABİLİR

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentilerinin azalması, genel talep görünümü üzerinde baskıyı artırdı.

Bu arada OPEC+, petrol talebinde toparlanma olmazsa günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerini Haziran sonrasına kadar uzatabileceğini söyledi.

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞTİ

Bu gelişmelerle beraber akaryakıt fiyatları yurt içinde değişim göstermeye devam ediyor. Buna göre, dün gece yarısından itibaren benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43,84 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43,92 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,29 TL

LPG (Otogaz): 22,49

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 45,11 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 22,08

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,84 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,23 TL

LPG (Otogaz): 22,46 TL