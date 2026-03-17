Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tadı Afyon ve Isparta’yı solladı! Kiraz için 10 Nisan'a kadar sevinmeyin

Mart 17, 2026 15:28
1
kiraz

Kuzey Yarım Kürenin ilk kirazını pazara getiren Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde kiraz ağaçları çiçek açtı. Baharın gelişiyle beyaza bürünen kiraz bahçelerinde arıların gerçekleştirdiği tozlaşma ise ürün verimi açısından büyük önem taşıyor.

2
kiraz ağaçları

Türkiye'de her yıl erkenci kiraz üretimiyle öne çıkan Sancaklıbozköy'de kiraz ağaçlarının çiçeklenmesiyle birlikte üreticiler yeni sezon için umutlandı. Bahçelerde açan kiraz çiçekleri, hem görsel bir şölen oluşturdu hem de üretim sürecinin en kritik dönemlerinden birini başlattı.

3
kirazın verimi ve kalitesi

 Çiçeklenme döneminde arıların yaptığı tozlaşma da kirazın verimi ve kalitesi açısından belirleyici rol oynuyor. Arıların çiçekler arasında taşıdığı polenler sayesinde döllenmenin gerçekleştiği ağaçlarda meyve tutumunu artırarak daha kaliteli ve bol ürün elde edilmesi sağlanıyor.
 

4
don riski

Öte yandan gündüz ve gece sıcaklık farkının çok olması çiçeklenen ağaçlarda don riskini de beraberinde getiriyor. En hassas dönemlerinde bulunan ağaçlarda don tehlikesine karşı çiftçiler endişeli. Rekoltede ciddi kayıplara neden olan don tehlikesinin yaşanmaması durumunda bu yıl kaliteli bir kiraz üretimi olması bekleniyor.
 

5
kiraz üretim merkezi

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezlerinden biri olan mahallede hasadın nisan ayının sonlarına doğru başlaması tahmin ediliyor.
 

6
kiraz ağaçları

SICAKLIK FARKI SORUN

Bu yıl baharın beklenenden erken geldiği ve bu durumun kiraz ağaçları açısından büyük bir risk barındırdığını belirten Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, "Bu senenin malum olduğu üzere baharımız yine mutat olduğu üzere daha erken geldi. Nisan 10'una kadar risk yine devam etmekle birlikte ama şu an için bahar erken gelmiş durumda. Erken çeşitlerimizin yüzde 30 ile yüzde 80 arası çiçekli. Ama bu ihracatçı çeşitlerimizi biliyorsunuz 0900 çeşitleri onlarda daha oynama yeni yeni başlayacaktır inşallah. Bu sene bir soğuk zararı sıkıntısı gözükmüyor. 

7
Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkları

İnşallah baharla beraber güzel meyve oluşumları olmaya başladı. Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farklarının çok oynak olması, çok hareketli olması ağaçları bir miktar stres altına soktu. Normalde geceleri 3 dereceye, 5 dereceye düşüyor. Gündüzleri de 27-28 derecelere çıkınca aşırı bir sıcaklık farkı doğal olarak ağaçları strese sokuyor" dedi.
 

8
meyve bağlama dönemi

Nisan ayına kadar soğuk riskinin devam ettiğini belirten Başkan Kocagöbek, "Normalde şu anda o ağaçların bu sıcaklığa göre yüzde 80, yüzde 100 hatta meyve bağlama döneminin bitmiş olması gerekiyor ama şu an itibariyle bir risk gözükmüyor. Bir soğuk zararımız da yok. Ama bunları konuşmak için çok erken. 8 ve 10 Nisan'a kadar malum olduğunuz üzere soğuk riski her zaman var.

9
KİRAZ HASADI

 Onun için Allah'tan temennimiz çiftçi, üreticinin yüzü gülsün. Yani gerçekten ekonomik şartlar belli, sıkıntılar belli. Çiftçinin girdileri çok pahalı. Çiftçinin para kazanabilmesi pazarını kaybetmemesi lazım. İnşallah hayırlısı ve bereketlisi olsun " diye konuştu.
 

10
REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSEK

REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSEK

Geçen yıl yaşanan don zararı dolayısıyla rekoltede düşüklük yaşandığını hatırlatan Başkan Kocagöbek, "Şimdi geçen sene rekoltemizi çok düşüktü. Geçen sene malum bölgemizde de bakanlık soğuk zararı tespit etti ve soğuk zararından dolayı dönümünde miktarına 5'er bin lira ile 7'er bin lira arası destek bile sağladı. Zaten geçen seneki verim, normal verimin yüzde 5'i ile yüzde 10'u gibiydi. Bu sene şu an için bir soğuk riskimiz yok. 

11
REKOLTE KİRAZ

Şu an sezon iyi gidiyor. Sadece gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasından dert ediyoruz. Rekolte beklentimiz 90 bin ile 130 bin ton arası ancak erken konuşmak yanlış olur. Yani bir 10 Nisan'ı, 12 Nisan'ı görmemiz lazım. Çünkü eksilere düştüğü zaman herkes burada lastik yakıyor. Samanla mücadele etmeye çalışıyor. Ama bunların da çok bir etkisi olmuyor. Nasip olursa 30-35 gün sonra size kiraz tattıracağız" dedi.
 

12
Sancaklıbozköy Mahallesi

Sancaklıbozköy Mahallesi'nin kuzey yarım kürenin ilk kirazını pazara çıkardığını hatırlatan Başkan Kocagöbek, "Burası kuzey yarım kürede ilk kirazın üretildiği bölge. Biz Sancaklıbozköy'de ve bu iklimde burada mikroklima dediğimiz bir iklim var. 

13
kiraz

Kuzey yarım kürede ilk erken hasadı yapan biziz. Burada bir mikroklima etkisi var. Bir de bu arazinin topografik yapısı biraz daha güney meyilli olduğu için burada ağaçların uyanması ve gelişimi daha hızlı oluyor" diye konuştu.
 

14
aromalı kiraz

Mikroklima etkisi dolayısıyla daha aromalı kiraz yetiştirdiklerini vurgulayan Başkan Kocagöbek, "Ayrıca bu mikroklimadan kaynaklı burada sıcağını meyvenin iyi alması hasebiyle aroması yüksek. Mesela bugün Afyon'a gidiyorsunuz, Isparta'ya gidiyorsunuz. Aynı çeşitler, aynı cinsler üzerinde yaptığınız aroma tahlillerinde, brickslerde bu bölge daha iyi çıkıyor. 

15
erken güneş

Çünkü burası erken güneş alıyor. Yani oralarda aslında kiraz rakımsal anlamda 1.000'li, 600'lü rakımlarda. Burada 140-200 rakımlarda güneşlenme daha iyi olduğu için aromatik olarak daha üstün bir lezzet taşıyor" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.