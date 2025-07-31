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 | Bengü Sarıkuş

Tahılda tüm zamanların rekoru: Arz artıyor, fiyatlar değişecek

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), Temmuz 2025 / Haziran 2026 döneminde dünya hububat üretiminin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 milyar 376 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.

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Tahılda tüm zamanların rekoru: Arz artıyor, fiyatlar değişecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:43

Uluslararası Hububat Konseyinin (IGC) temmuz raporuna göre, 2025/26 öneminde üretiminin önceki sezona göre 8 milyon ton artışla 808 milyon tona çıkması bekleniyor.

Tahılda tüm zamanların rekoru: Arz artıyor, fiyatlar değişecek

üretiminin de 48 milyon ton yükselişle 1 milyar 276 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğü raporda, soya fasulyesinde ise 5 milyon tonluk artış tahmin ediliyor. Özellikle bol mısır ve buğday hasadının etkisiyle 2025/26 toplam tahıl üretiminin, yıllık bazda 60 milyon ton artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 milyar 276 milyon tona çıkması bekleniyor.

Tahılda tüm zamanların rekoru: Arz artıyor, fiyatlar değişecek

Sezon sonu stoklarının, geçen sezona göre değişmeden 582 milyon ton seviyesinde olacağı tahmin edilirken, büyük ihracatçılar olan ABD, Ukrayna, Rusya, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Kazakistan'daki stokların yüzde 9 artışla 140 milyon ton olması öngörülüyor. Dünya tahıl ticaretinin, özellikle Asya'ya yapılan sevkiyatlardaki artışla yüzde 2 yükselerek 430 bin tona ulaşması bekleniyor.

Tahılda tüm zamanların rekoru: Arz artıyor, fiyatlar değişecek

Küresel pirinç üretiminin 3 milyon ton artarak 544 milyon tona, tüketiminin ise 7 milyon tonluk yükselişle 541 milyon tona çıkacağı öngörülen raporda, Hindistan'daki kazanımların da etkisiyle dönem sonu küresel stokların rekor seviye olan 60 milyon tona gelmesi tahmin ediliyor.

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ETİKETLER
#mısır
#buğday
#Bozulmuş Tahıl
#Soya Fasulyesi
#Tahıl Üretimi
#Küresel Stoklar
#Dünya Tüketimi
#Ekonomi
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