Takdir ve teşekkür alan öğrencilere müjde: 10 bin 200 TL destek ödemesi yapılacak

14 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 15:48

Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaz tatili resmen başladı.

Karnelerini alan öğrenciler şimdi de teşvik ödemelerini araştırmaya başladı. Pek çok veli ve öğrenci bu destek ödemesinden faydalanmak istiyor. Bu yüzden destek ödemesinin miktarı ve başvuru adresleri merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen sene ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise asgari ücret tutarında destek ödemesi yapılacağı müjdesini vermişti. Okulların kapanmasıyla birlikte destek ödemeleri yeniden gündeme geldi.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALANA KAÇ PARA YATIRILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yılki açıklamalarına göre; takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere asgari ücretin yüzde 60'ı kadar destek ödemesi yapılacak. Bu oran 10 bin 200 TL'ye tekabül ediyor.

KARNE PARASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Her yıl 2 kez verilen başarı teşvik paketinde ödemeler ilk dönemin sonunda ve yaz tatilinde yapılıyordu. Başvurular ise öğrencilerin yaşadığı ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden gerçekleştiriliyordu.

Ancak bu sene konuya ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da resmi bir açıklama gelmedi. Programa ilişkin resmi duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.