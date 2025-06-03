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 | Bengü Sarıkuş

Taksi çağırmadan önce bir kez daha düşünün! Zam geldi

Türkiye'de yaygın kullanılan taksi çağırma uygulaması BiTaksi hizmet bedeline zam kararı aldı. Kullanıcıların büyük tepkisini alan zam kararıyla kısa mesafe yolculuk bedelleri bile yükseldi

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Taksi çağırmadan önce bir kez daha düşünün! Zam geldi
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 16:59

Türkiye'de yaygın şekilde kullanılan dijital taksi çağırma uygulaması BiTaksi, müşterilerini doğrudan etkileyen bir zam kararı aldı. Kullanıcıların tepki gösterdiği zam kararı bu yıl ikinci zam olarak kayıtlara geçti. 1 Haziran 2025 itibarıyla uygulamanın hizmet bedeli yüzde 25 oranında artırılarak 40 TL’den 50 TL’ye çıkarıldı.

Taksi çağırmadan önce bir kez daha düşünün! Zam geldi

TOPLAM ZAM ORANI YÜZDE 66'YI BULDU

BiTaksi, 2025 yılı içinde ikinci kez hizmet bedelini artırmış oldu. Şubat ayında yapılan yüzde 33’lük ilk zamla 30 TL’den 40 TL’ye yükseltilen ücret, son artışla birlikte toplamda yüzde 66’nın üzerinde bir artış göstermiş oldu.

İstanbul’da uygulanan güncel taksi tarifesine göre:

Açılış ücreti: 40,5 TL

Kilometre başına ücret: 27 TL

İndi-bindi (kısa mesafe) ücreti: 135 TL

BiTaksi'nin yeni 50 TL’lik hizmet bedeli de eklendiğinde, kısa mesafeli bir yolculuğun toplam maliyeti 185 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Taksi çağırmadan önce bir kez daha düşünün! Zam geldi

UYGULAMA KULLANICILARI TEPKİLİ

Uygulamada kartla yapılan ödemelerde hizmet bedeli doğrudan taksimetre ücretine ekleniyor. Nakit ödemelerde ise bu bedel sürücü tarafından yolcudan tahsil ediliyor. BiTaksi ayrıca sürücülerden de komisyon alarak gelir elde ediyor. Zam haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, artan hizmet bedelinin ulaşım maliyetlerini daha da artırdığına dikkat çekti.

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