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Ekonomi
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 19:30

Taksiciler ve Martı TAG arasındaki anlaşmazlığa mahkeme noktayı koydu

Taksi odalarının Martı TAG'a karşı açtığı dört yıllık haksız rekabet davasında platformun mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmedildi. Kararda girişim özgürlüğüne vurgu yapılarak paylaşımlı yolculuk için yeni yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Taksiciler ve Martı TAG arasındaki anlaşmazlığa mahkeme noktayı koydu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 19:30

Taksiciler Odası tarafından Martı TAG'a karşı açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında, dosyayı ilk kez esastan inceleyen yüksek mahkeme, hakkında kanuni boşluk bulunan ve yasa koyucu tarafından yasaklanmayan paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

HABERİN ÖZETİ

Taksiciler ve Martı TAG arasındaki anlaşmazlığa mahkeme noktayı koydu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Yüksek mahkeme, Martı TAG'a karşı açılan haksız rekabet davasında, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.
Dört yıldır devam eden davada, 14. Bölge Adliye Mahkemesi Martı TAG'ın mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına karar verdi.
Mahkeme, yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya idari düzenlemelerle ruhsat/izne bağlanmayan ticari faaliyetin mahkemece yasaklanamayacağını belirtti.
Martı TAG'ın faaliyetlerinin girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Mevcut mevzuattaki boşluğa dikkat çekilerek yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararın haklılıklarına olan güvenlerini doğruladığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Taksiciler ve Martı TAG arasındaki anlaşmazlığa mahkeme noktayı koydu

MARTI TAG'A KARŞI HAKSIZ REKABET DAVASINDA KARAR VERİLDİ

Martı TAG'a karşı, başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında yargı süreci sona erdi.
14. Bölge Adliye Mahkemesi, Martı TAG'ın mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmederek şu ifadelere yer verdi: "Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir."

Mahkeme, Martı TAG'ın anayasada güvence altına alınan girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve anayasada yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir."
Mahkeme ayrıca mevcut mevzuattaki boşluğa dikkat çekerek yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve kent ulaşımının aldığı karmaşık yapının oluşturduğu ihtiyaçlara göre, kent ulaşımını düzenleyen yeni mevzuata ihtiyaç bulunmakta olup, bu mevzuatın oluşturulması yasa koyucuya ait bir görev olup, bir ticari faaliyet türünün mahkeme kararı ile ve genel olarak yasaklanması sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi hukuken mümkün değildir."

MARTI TAG KURUCUSU ÖKTEM: BAŞINDAN BERİ HAKLILIĞIMIZA GÜVENDİK
 

Kararın ardından açıklamada bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, şunları söyledi: "En başından beri hukuka ve haklılığımıza güvendik. Bugün verilen karar da bu güvenimizi haklı çıkardı. Martı TAG bugün milyonlarca insanın hayatının bir parçası. Bu süreç boyunca yanımızda olan ve bize güvenen TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. TAG'ı büyütmek ve daha ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
#Taksiciler Odası
#Martı TAG
#Oğuz Alper Öktem
#Haksız Rekabet Davası
#14. Bölge Adliye Mahkemesi
#Ekonomi
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