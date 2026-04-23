Taksilerde yeni dönem... Binen herkes için otomatik üretilecek! Kritik yüzde 20 detayı

1 EYLÜL 2026 SON TARİH

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler dâhil) 1/9/2026 tarihine kadar, teknik özellikleri taşıyan ve Bakanlıkça onay verilmiş Taksi Mali Cihazları satın alarak kullanmaya başlamak zorunda. Taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin başka bir mükellefe ait Taksi Mali Cihaz kullanması yasaklandı.

Bakanlık tarafından onay verilmiş Taksi Mali Cihaz bulunması şartıyla, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yeni mükellefiyet tesis edilmesi veya kullanılan taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içerisinde, bu Tebliğ uyarınca onay verilen Taksi Mali Cihaz kullanılması zorunlu oldu. Ancak bu süre içerisinde fiilen yolcu taşınmasına başlanması durumunda ise, yolcu taşımacılığına başlanmadan önce bu Tebliğ uyarınca onay verilen Taksi Mali Cihaz kullanılması gerekecek.