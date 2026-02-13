Menü Kapat
TGRT Haber
Taksilerde yeni dönem! Mali cihaz ve kartla ödeme artık zorunlu olacak: İşte son tarih

Şubat 13, 2026 09:15
1
taksi mali cihaz

Taksi işletmecilerine taksimetrelerle entegre çalışan "taksi mali cihaz" kullanma ve kartla ödeme kabul etme zorunluluğu getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2
kartla ödeme

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre GİB, bu tebliğle, kayıtlı ekonomiyi desteklemek, belge düzenini sağlamak ve kartla ödeme imkanlarını artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldı.

 

3
taksi işletmecileri

Tebliğ ile taksi işletmecilerine taksimetrelerle entegre çalışan "taksi mali cihaz" kullanma ve kartla ödeme kabul etme zorunluluğu getirildi.

Bu cihazlar, taksimetrelerle bağlantılı çalışacak, çevrim içi veri aktarımı yapabilecek ve bünyesinde EFT-POS özelliğini barındıracak.
 

4
Taksimetre

Bu sayede yolculuk ücreti taksimetreden cihaza otomatik aktarılacak, elle tutar girişi yapılamayacak. Taksimetre kapandığında cihazlardan otomatik fiş veya belge düzenlenecek, fiş veya belge düzenlenmeden taksimetre yeni yolculuğa başlayamayacak.
 

5
taksi

Ödeme kartla yapıldığında, hem banka POS bilgilerini hem de mali fişi içeren "bütünleşik fiş" veya "e-Belge" düzenlenecek.
 

6
KREDİ KARTI İLE ÖDEME

KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Gelir İdaresi tarafından 2024'te yapılan düzenlemeyle yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanan tüm mükelleflerin kartla ödeme taleplerini kabul etmesi gerekirken tebliğle, benzer şekilde taksilerde de kullanılacak yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara bir banka uygulamasının yüklenmesi zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda taksi müşterilerinin kart geçmemesi nedeniyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

7
Mükellefler

Mükellefler, taksi mali cihazını kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile anlaşma yaparak kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorunda kalacak.
 

8
Taksi mali cihazı

Taksi mali cihazından kartla ödeme imkanı da sunulacağından müşteriler, kolay şekilde kredi kartlarını kullanarak ödeme yapabilecek.
 

9
TÜBİTAK ve TSE

Bu cihazların tebliğ ve teknik kılavuzlarda belirlenen özellikleri taşıyıp taşımadıkları, TÜBİTAK ve TSE tarafından kontrol ve test edilecek. Belirlenen özellikleri taşıdıklarının tespit edilmesi halinde Bakanlıkça onaylanarak kullanıma sunulabilecek.
 

10
SON TARİH 1 EYLÜL

SON TARİH 1 EYLÜL

Tebliğle taksi işletmeleri için cihazlara geçiş süreci de belirlendi. Bu çerçevede mevcut taksi işletmecilerinin, en geç 1 Eylül'e kadar bu cihazları alıp kullanmaya başlaması gerekiyor.
 

11
en az bir taksi mali cihaz

Bakanlık tarafından onaylanmış en az bir taksi mali cihaz bulunması şartıyla, yeni işe başlayanlar veya taksimetresini değiştirenler, 30 gün içinde sisteme dahil olacak ancak yolcu taşımaya başlamadan önce sisteme dahil olunması gerekecek.

 

12
taksimetre verileri

Yeni sistemle taksimetre verileri ve düzenlenen belgeler, taksimetre ve taksi mali cihaz üreticileri tarafından elektronik ortamda periyodik olarak GİB'e bildirilecek. Bu sayede vergi güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması sağlanacak.

