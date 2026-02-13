Taksilerde yeni dönem! Mali cihaz ve kartla ödeme artık zorunlu olacak: İşte son tarih

KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Gelir İdaresi tarafından 2024'te yapılan düzenlemeyle yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanan tüm mükelleflerin kartla ödeme taleplerini kabul etmesi gerekirken tebliğle, benzer şekilde taksilerde de kullanılacak yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara bir banka uygulamasının yüklenmesi zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda taksi müşterilerinin kart geçmemesi nedeniyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.