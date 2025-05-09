Taksilerde yeni dönem! Tüm taksilerde zorunlu olacak: Taksimetreye bağlı çalışacak

Kayıt dışılığa karşı bu kez taksiler için yeni bir adım atılıyor. Düzenleme ile birlikte taksilerde yeni dönem başlıyor. 31 Aralık’tan sonra tüm taksilerde Hazine ve Maliye Bakanlığı onaylı yeni nesil ödeme cihazları zorunlu olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), taksiyle yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik önemli bir düzenleme hazırladı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı kapsamında, taksimetrelerle entegre çalışan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımı yıl sonuna kadar zorunlu hale getiriliyor.
Yeni düzenlemenin temel hedefi, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek, belge düzenine uyumu artırmak ve kartlı ödeme imkânlarını yaygınlaştırmak. Bu kapsamda, taksicilerin kullandığı mevcut taksimetre sistemleriyle entegre çalışan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış yeni nesil ÖKC’lerin kullanımı zorunlu hale getirilecek.
Taksiyle yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten mükellefler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar, belirlenen teknik standartlara sahip, onaylı cihazları taksilerine entegre etmek zorunda olacak. Mevcut sistemlerin değiştirilmesi veya yeni işe başlayan mükellefler için de benzer kurallar geçerli olacak. Bu tür durumlarda, işe başlama ya da cihaz değişimi tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yeni nesil cihazların kullanıma alınması gerekecek.
Eğer fiilen yolcu taşımacılığına bu 30 günlük süre içinde başlanacaksa, araçlar yolcu almadan önce cihazın takılmış ve çalışır durumda olması şartı aranacak.
Tebliğin yürürlüğe girmesi ile GİB tarafından ilk onay tarihleri arasında faaliyete geçen ve yeni plaka tahsisi yapılan mükellefler içinse geçiş tarihi 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
Cihazların ve bağlantılı taksimetrelerin teknik kontrolleri, GİB’in belirleyeceği kriterler doğrultusunda TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecek.
Yeni sistemde, taksimetre açıldığında ödeme kaydedici cihaz otomatik olarak devreye girecek. Ücret hesaplandığında işlem yine cihazda sonlandırılacak ve belge düzenlenmeden taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olmayacak. Ayrıca, tutar bilgisi elle girilemeyecek; sadece taksimetreden otomatik aktarılacak. Cihazlar birbirinden bağımsız şekilde çalışamayacak şekilde yapılandırılacak.