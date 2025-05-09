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 | İrem Çınar

Taksilerde yeni dönem! Tüm taksilerde zorunlu olacak: Taksimetreye bağlı çalışacak

Kayıt dışılığa karşı bu kez taksiler için yeni bir adım atılıyor. Düzenleme ile birlikte taksilerde yeni dönem başlıyor. 31 Aralık’tan sonra tüm taksilerde Hazine ve Maliye Bakanlığı onaylı yeni nesil ödeme cihazları zorunlu olacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 15:38

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), taksiyle yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik önemli bir düzenleme hazırladı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı kapsamında, taksimetrelerle entegre çalışan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımı yıl sonuna kadar zorunlu hale getiriliyor.

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni düzenlemenin temel hedefi, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek, belge düzenine uyumu artırmak ve kartlı ödeme imkânlarını yaygınlaştırmak. Bu kapsamda, taksicilerin kullandığı mevcut taksimetre sistemleriyle entegre çalışan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış yeni nesil ÖKC’lerin kullanımı zorunlu hale getirilecek.

Taksilerde yeni dönem! Tüm taksilerde zorunlu olacak: Taksimetreye bağlı çalışacak

SON TARİH 31 ARALIK 2025

Taksiyle yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten mükellefler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar, belirlenen teknik standartlara sahip, onaylı cihazları taksilerine entegre etmek zorunda olacak. Mevcut sistemlerin değiştirilmesi veya yeni işe başlayan mükellefler için de benzer kurallar geçerli olacak. Bu tür durumlarda, işe başlama ya da cihaz değişimi tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yeni nesil cihazların kullanıma alınması gerekecek.

YOLCU TAŞIMAYA BAŞLAMADAN CİHAZ HAZIR OLMALI

Eğer fiilen yolcu taşımacılığına bu 30 günlük süre içinde başlanacaksa, araçlar yolcu almadan önce cihazın takılmış ve çalışır durumda olması şartı aranacak.

Taksilerde yeni dönem! Tüm taksilerde zorunlu olacak: Taksimetreye bağlı çalışacak

YENİ PLAKA ALANLAR İÇİN GEÇİŞ TARİHİ 1 TEMMUZ 2026

Tebliğin yürürlüğe girmesi ile GİB tarafından ilk onay tarihleri arasında faaliyete geçen ve yeni plaka tahsisi yapılan mükellefler içinse geçiş tarihi 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

TÜBİTAK TARAFINDAN DENETLENECEK

Cihazların ve bağlantılı taksimetrelerin teknik kontrolleri, GİB’in belirleyeceği kriterler doğrultusunda TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecek.

Taksilerde yeni dönem! Tüm taksilerde zorunlu olacak: Taksimetreye bağlı çalışacak

CİHAZLAR BİRBİRİNE ENTEGRE ÇALIŞACAK

Yeni sistemde, taksimetre açıldığında ödeme kaydedici cihaz otomatik olarak devreye girecek. Ücret hesaplandığında işlem yine cihazda sonlandırılacak ve belge düzenlenmeden taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olmayacak. Ayrıca, tutar bilgisi elle girilemeyecek; sadece taksimetreden otomatik aktarılacak. Cihazlar birbirinden bağımsız şekilde çalışamayacak şekilde yapılandırılacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da hangi taksiler var?
İstanbul taksileri üç sınıfa ayrılmaktadır: sarı taksiler, mavi/turkuaz taksiler ve siyah taksiler.
ETİKETLER
#Sarı taksi
#Ekonomi
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