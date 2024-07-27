Taksiye zam geldi, güncelleme yapmaya koştular: "Taksiler ekonomik şartlara göre çok ucuz"

27 Temmuz 2024 19:46 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 19:48

İstanbul'da UKOME kararıyla gelen taksi zamları sonrası taksiciler fiyat güncellemesi yaptı.

UKOME toplantısında alınan kararla, taksimetre açılış ücretinin yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücretinin kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücretinin saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücretinin ise 90 liradan 100 liraya çıkmasının ardından taksiciler, cihaz güncelleme için kentte belirlenen istasyonlara gitti.

Alınan karara göre, 28 Temmuz'u 29'una bağlayan gece uygulamaya geçecek yeni tarife için taksimetre ayar istasyonlarına gelen şoförler, cihazlarını güncelletti.

Bağcılar'daki istasyonda çalışan Evren Keskin, taksicilerin istasyon önünde sıraya girdiğini söyledi.

Taksimetre cihazlarını söküp güncelleme işlemi yaptıklarını dile getiren Keskin, "İşlem ortalama 20 dakika sürüyor. Bugün ve yarın için yoğunluk bekliyoruz. Burası pazartesi saat 24.00'e kadar açık olacak. Dün akşam saat 17.00'de işlemler başladı." dedi.

Keskin, kent genelinde biri çevrim içi toplam 5 taksimetre ayar istasyonu bulunduğunu, bunlardan birinin Anadolu Yakası'nda olduğunu ifade etti.

"EKONOMİK ŞARTLARA GÖRE ÇOK UCUZ"

Taksi şoförü Ogün Açıkalın ise çok sıra beklemeden işlemini tamamladığını anlattı.

Geçen senelerde bu seferkinden daha çok sıra beklediğine dikkati çeken Açıkalın, "Taksiler, asgari ücrete göre kıyaslarsanız pahalı ama ekonomik şartlara göre kıyaslarsanız da çok ucuz. Bu işi doğru düzgün yaparsan kazanıyorsun." diye konuştu.

Cihaz güncellemesi için istasyona gelen Yasin Ertürk de zam yapılan taksi ücretlerinin düşük kaldığını ifade etti.

Öte yandan, taksimetre istasyonlarında güncelleme için 3 bin 950 lira alındığı öğrenildi.