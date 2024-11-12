Tam 11 banka harekete geçti: Emekli promosyon ücretleri güncellendi! Kasım ayı emekliye iyi gelecek

12 Kasım 2024 11:42 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:01

En yüksek emekli maaş promosyonu veren bankaların listesi güncellendi. Tam 11 banka promosyon ödemelerini kasım ayında yeniledi. Emekli vatandaşın can suyu banka promosyonları için araştırmalar da hız kazandı. Emekliler banka banka tutarları merak ederken müşteri çekmek isteyen bankalar yüksek promosyon ödemeleri yapmaya başladı.

Memur ve emeklinin cebine girecek net zam belli oldu! 4A, 4B, 4C, Bağkur ve SSK maaşında sürpriz formül

Memur ve emeklinin cebine girecek net zam belli oldu! 4A, 4B, 4C, Bağkur ve SSK maaşında sürpriz formül

Kasım ayı emekli promosyon kampanyaları hem emeklinin hem de ailesinin yüzünü güldürecek. Bankalar arasındaki rekabetin arttığı bu dönemde ödemeler yukarı çekildi. Tam 11 banka kasım ayı emekli promosyon ücretlerini değiştirdi. Emekli maaşı alan vatandaşlar ise yeni kampanyaları merak ediyor. Bankaların maaşı kendi şubelerinden alma taahhütü karşılığında verdikleri promosyonlar tutarlarının güncel tablosu yenilendi. İşte banka banka liste.

KASIM AYI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ YÜKSELDİ

Promosyon ücretleri emeklilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Kasım ayında emeklilere sunulan banka promosyonları arttı. 2024 için de yeni rakamlar banka banka belli oldu. Emekliler kendilerine en avantajlı teklifi sunan bankayla anlaşmak istiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

11 bankanın kasım ayında güncellediği promosyon rakamları şöyle;

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emeklilere de 12.000 TL’ye kadar promosyon.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emeklileri, 12.000 TL’ye kadar promosyon .

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, maaş tutarına göre 20.000 TL’ye kadar promosyon.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emeklileri için 24.000 TL’ye kadar promosyon.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon.

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyanlara 16.200 TL’ye varan promosyon.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyon.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Türkiye Finans’tan emekli maaşını alan SGK emeklilerine, 14.500 TL'ye varan promosyon.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Akbank'a taşıyanlara, 17.500 TL’ye kadar promosyon.